Aries, Touro, Gêmeos, Câncer: veja horóscopo desta segunda-feira (25)

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Comece seu dia mergulhando no trabalho, a foco vem fácil! Com a Lua em Libra, suas relações se fortalecem. À tarde, Vênus traz sorte para todas as áreas. Espera-se um clima romântico conto-de-fadas! Sonhe em conjunto, a conquista é certa!

Cor: AZUL

Palpite: 03, 18, 54

Seus talentos de comunicação e charme brilham hoje, trazendo sucesso no trabalho e no amor. A Lua em Libra o encoraja a focar na saúde e trabalho. Aproveite oportunidades lucrativas e vibrações positivas na vida familiar graças a Vênus em Leão! Se atente ao amor na rotina.

Cor: LARANJA

Palpite: 46, 57, 39

LEIA TAMBÉM:

Câncer, Leão, Virgem, Libra: veja horóscopo desta segunda-feira (25)



Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes: veja horóscopo de segunda-feira (25)



A Lua em Libra promete facilitar seu dia e a sorte pode brilhar ao seu favor. Com a vinda de Vênus em Leão, alegria e diversão invadem seu campo de trabalho. Contudo, o verdadeiro brilho estará na sua vida amorosa. Bom tempo para romance e conquistas.

Cor: AZUL-MARINHO

Palpite: 26, 44, 24

Dia de forte comunicação e responsabilidade, ótimo para lidar com tarefas difíceis! As finanças estão com boas vibrações. No amor, um programa tranquilo, mas com a paixão acendendo depois.

Cor: PRATA

Palpite: 36, 18, 29