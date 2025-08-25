DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Horóscopo Titulo Horóscopo

Aries, Touro, Gêmeos, Câncer: veja horóscopo desta segunda-feira (25)

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
25/08/2025 | 04:55
Compartilhar notícia
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Comece seu dia mergulhando no trabalho, a foco vem fácil! Com a Lua em Libra, suas relações se fortalecem. À tarde, Vênus traz sorte para todas as áreas. Espera-se um clima romântico conto-de-fadas! Sonhe em conjunto, a conquista é certa!

Cor: AZUL

Palpite: 03, 18, 54

Seus talentos de comunicação e charme brilham hoje, trazendo sucesso no trabalho e no amor. A Lua em Libra o encoraja a focar na saúde e trabalho. Aproveite oportunidades lucrativas e vibrações positivas na vida familiar graças a Vênus em Leão! Se atente ao amor na rotina.

Cor: LARANJA

Palpite: 46, 57, 39

LEIA TAMBÉM:

Câncer, Leão, Virgem, Libra: veja horóscopo desta segunda-feira (25)

Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes: veja horóscopo de segunda-feira (25)

A Lua em Libra promete facilitar seu dia e a sorte pode brilhar ao seu favor. Com a vinda de Vênus em Leão, alegria e diversão invadem seu campo de trabalho. Contudo, o verdadeiro brilho estará na sua vida amorosa. Bom tempo para romance e conquistas. 

Cor: AZUL-MARINHO

Palpite: 26, 44, 24

Dia de forte comunicação e responsabilidade, ótimo para lidar com tarefas difíceis! As finanças estão com boas vibrações. No amor, um programa tranquilo, mas com a paixão acendendo depois. 

Cor: PRATA

Palpite: 36, 18, 29


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.