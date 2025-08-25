Aries, Touro, Gêmeos, Câncer: veja horóscopo desta segunda-feira (25)

João Bidu detalha como será o dia para estes signos
O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.
Comece seu dia mergulhando no trabalho, a foco vem fácil! Com a Lua em Libra, suas relações se fortalecem. À tarde, Vênus traz sorte para todas as áreas. Espera-se um clima romântico conto-de-fadas! Sonhe em conjunto, a conquista é certa!
Cor: AZUL
Palpite: 03, 18, 54
Seus talentos de comunicação e charme brilham hoje, trazendo sucesso no trabalho e no amor. A Lua em Libra o encoraja a focar na saúde e trabalho. Aproveite oportunidades lucrativas e vibrações positivas na vida familiar graças a Vênus em Leão! Se atente ao amor na rotina.
Cor: LARANJA
Palpite: 46, 57, 39
A Lua em Libra promete facilitar seu dia e a sorte pode brilhar ao seu favor. Com a vinda de Vênus em Leão, alegria e diversão invadem seu campo de trabalho. Contudo, o verdadeiro brilho estará na sua vida amorosa. Bom tempo para romance e conquistas.
Cor: AZUL-MARINHO
Palpite: 26, 44, 24
Dia de forte comunicação e responsabilidade, ótimo para lidar com tarefas difíceis! As finanças estão com boas vibrações. No amor, um programa tranquilo, mas com a paixão acendendo depois.
Cor: PRATA
Palpite: 36, 18, 29
