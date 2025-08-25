Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes: veja horóscopo de segunda-feira (25)

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Semana começa animada, com planos para impulsionar sua carreira e possíveis boas notícias no emprego. Esteja pronto para se conectar, viajar, aprender e mergulhar num coração cheio de companheirismo e diversão. Algo apaixonante vem de longe!

Cor: BRANCO

Palpite: 02, 07, 61

Comece a semana pensando em viagens e colaborações profissionais. Com a Lua indo para Libra, sua carreira tem todas as chances de brilhar. Não hesite em negociar um aumento ou procurar um novo emprego. Seu charme está em alta nas redes sociais, e há chances de novas conquistas amorosas!

Cor: VERDE

Palpite: 42, 53, 15

Dia de surpresas profissionais! Aproveite o frescor da manhã para se adaptar às mudanças. O jeito descontraído favorece o trabalho em equipe e a conexão com colegas. Divirta-se ao lado de pessoas queridas. Para os envolvidos, Vênus promete um dia incrível para o amor.

Cor: MAGENTA

Palpite: 36, 48, 57

Mudanças estão chegando com a Lua em Libra. Com Vênus em Leão, é a hora perfeita para agir nos planos de trabalho. Mantenha a atenção, acelere nas tarefas e prepare-se para brilhar. Surpreenda o crush com sua sensualidade imbatível e espere por momentos intensos na cama!

Cor: ROXO

Palpite: 36, 12, 21