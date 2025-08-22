GCM de São Caetano detém homem por furto e princípio de incêndio em mercado

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano, com apoio do sistema de monitoramento Smart Sanca, deteve em flagrante um homem por tentativa de furto e incêndio em um supermercado localizado na Alameda São Caetano, na madrugada desta sexta-feira (22).

A ação começou após o Smart Sanca identificar movimentação suspeita no interior do estabelecimento. Equipes da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram funcionários assustados no estacionamento. Eles relataram que a loja apresentava sinais de invasão, com mercadorias espalhadas pelo chão.

Durante as buscas no interior do supermercado, os agentes localizaram um indivíduo escondido no segundo andar, próximo ao estoque. Segundo informações colhidas no local, ele teria entrado pelo telhado com a intenção de subtrair produtos e dinheiro. Para tentar eliminar registros do crime, o suspeito chegou a atear fogo em um computador que armazenava imagens de câmeras de segurança, mas o princípio de incêndio foi rapidamente controlado pelos próprios agentes.

O homem foi conduzido ao 3º Distrito Policial de São Caetano, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tentativa de furto e incêndio. O caso segue sob investigação.

LEIA TAMBÉM:

Após incêndio, farmácia de São Caetano é interdidada por 'risco de colapso'