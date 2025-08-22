Defesa Civil alerta para mudança no tempo e queda de temperatura no Grande ABC

A Defesa Civil do Estado informa que neste fim de semana haverá uma mudança brusca nas condições meteorológicas em todo território paulista, incluindo o Grande ABC, principalmente nos municípios da faixa leste, onde o cenário muda com o avanço de uma frente fria vinda do Sul, trazendo queda acentuada nas temperaturas e possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir do domingo (24).

Na Região Metropolitana de São Paulo, os termômetros variam entre 14°C e 22°C; na Baixada Santista, entre 15°C e 19°C; e na Serra da Mantiqueira, entre 11°C e 21°C. O Vale do Paraíba e Litoral Norte registram mínimas de 15°C e máximas de 20°C, enquanto o Vale do Ribeira e Itapeva ficam entre 12°C e 21°C. Em Campinas e Sorocaba, as temperaturas oscilam de 15°C a 28°C.

No oeste e noroeste paulista, a queda das temperaturas será mais discreta, pois a frente fria não avança para o Interior do Estado. Em Presidente Prudente e Marília as temperaturas ficam entre 18°C a 31°C, em Bauru e Araraquara, de 17°C a 29°C. Já nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, as variações ficam entre 18°C e 32°C, e, em Franca, Barretos e Ribeirão Preto, entre 19°C e 33°C.

No domingo, com a mudança do tempo na Capital e Litoral, a Defesa Civil recomenda atenção especial com as rajadas de vento, que podem atingir velocidade moderada, além das chuvas e quedas de raios, que exigem cuidado redobrado em áreas abertas.

Sábado terá pré-frontal com tempo abafado

Com o avanço da frente fria, o sábado (23) será marcado pela passagem do sistema pré-frontal, provocando sensação de calor e abafamento em todo o Estado.

Na Região Metropolitana de São Paulo, os termômetros variam entre 18°C e 33°C; já na Baixada Santista, entre 18°C e 29°C. Na Serra da Mantiqueira, as temperaturas oscilam de 17°C a 30°C, enquanto no Vale do Paraíba e Litoral Norte ficam entre 18°C e 29°C. O Vale do Ribeira e a região de Itapeva registram mínimas de 18°C e máximas de 30°C. Em Campinas e Sorocaba, as temperaturas variam de 20°C a 32°C; em Presidente Prudente e Marília, de 21°C a 35°C; e em Bauru e Araraquara, de 21°C a 34°C. Já nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, os termômetros vão de 21°C a 35°C, enquanto em Franca, Barretos e Ribeirão Preto as temperaturas podem alcançar os 37°C, com mínimas de 22°C.

Além do calor, o destaque está também para a URA (umidade relativa do ar), que pode atingir índices críticos. Na Baixada Santista e Litoral Norte, os valores podem diminuir até 30%. Já a Região Metropolitana de São Paulo, a Serra da Mantiqueira e o Vale do Ribeira entram em estado de atenção, com índices entre 29,9% e 20%. Em Presidente Prudente, Marília, Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara, a condição é de alerta, com valores entre 19,9% e 12%. O cenário mais crítico é esperado para Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Araçatuba e São José do Rio Preto, onde a URA pode ficar abaixo de 12%, caracterizando estado de emergência.

Durante este período, a Defesa Civil orienta a população a evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, manter hidratação constante e redobrar cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

A Defesa Civil do Estado segue monitorando as condições meteorológicas e reforça a importância de a população acompanhar os canais oficiais para atualizações e orientações de prevenção.