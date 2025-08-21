Defesa Civil de Santo André alerta para calor de até 33°C e baixa umidade

O Departamento de Proteção e Defesa Civil de Santo André emitiu um alerta para altas temperaturas e tempo seco neste fim de semana. Entre sexta-feira e sábado (22 e 23), a previsão indica que os termômetros podem chegar aos 33°C, com queda acentuada na umidade relativa do ar.

Segundo a Defesa Civil, o calor somado à baixa umidade aumenta os riscos à saúde e também o perigo de incêndios em áreas urbanas e de vegetação. Para se proteger, a recomendação é beber bastante água, evitar atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia, usar protetor solar e manter os ambientes úmidos com aparelhos próprios ou toalhas molhadas.

A atenção deve ser redobrada com crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, que são mais vulneráveis aos efeitos do calor extremo. Animais de estimação também precisam de cuidados: água fresca, sombra e pausas para descanso são essenciais para prevenir desidratação e mal-estar.

A Defesa Civil reforça ainda que a população deve evitar qualquer tipo de queimada ou descarte de lixo em áreas abertas. O tempo seco facilita a propagação do fogo, que pode causar prejuízos ambientais, danos à saúde e colocar vidas em risco.

Em caso de emergência, os moradores devem acionar os telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).