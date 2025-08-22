Dor no joelho sem lesão aparente? Especialista dá dicas de como prevenir e tratar essa condição

A dor no joelho é uma queixa comum que afeta milhões de pessoas globalmente, muitas vezes sem uma lesão traumática aparente. Este fenômeno, que pode ser debilitante e impactar significativamente a qualidade de vida, tem suas raízes em complexas interações biomecânicas e funcionais do corpo. Compreender as causas subjacentes e adotar estratégias de prevenção baseadas na ciência da performance é crucial para aliviar o desconforto e promover a saúde articular a longo prazo.

Quando o joelho dói sem um evento traumático claro, a origem do problema pode ser multifatorial e frequentemente reside em disfunções que não são detectáveis em exames de imagem convencionais. "A ausência de uma lesão visível em exames como ressonância magnética não significa que não haja um problema", explica Danilo Medeiros, especialista em fisioterapia esportiva.

O Especialista enfatiza que, muitas vezes, a dor é um sinal de alerta para desequilíbrios sutis que, com o tempo, sobrecarregam a articulação. Entre as causas mais comuns de dor no joelho sem lesão aparente, destacam-se:

Osteoartrite: Uma condição degenerativa da cartilagem que, mesmo em estágios iniciais, pode causar dor e inflamação sem um trauma específico. É mais prevalente em indivíduos acima dos 40 anos e pode ser agravada pelo excesso de peso.

Artrite Reumatoide: Uma doença autoimune que provoca inflamação crônica nas articulações, incluindo os joelhos, resultando em dor e rigidez.

Bursite: A inflamação das bursas, pequenas bolsas cheias de líquido que atuam como amortecedores ao redor da articulação, pode gerar dor localizada.

Luxação Patelar: O desalinhamento da patela (rótula) em relação ao fêmur pode causar dor e instabilidade, especialmente durante movimentos de flexão e extensão.

Síndrome da Banda Iliotibial: Comum em corredores, é a inflamação da banda iliotibial, uma faixa de tecido fibroso que se estende da lateral do quadril até a tíbia, devido ao atrito repetitivo.

Tendinite Patelar (Joelho do Saltador): Inflamação do tendão patelar, frequentemente associada a atividades que envolvem saltos e movimentos repetitivos de flexão e extensão do joelho.

Excesso de Peso e Obesidade: O peso corporal elevado impõe uma carga excessiva sobre os joelhos, acelerando o desgaste articular e aumentando o risco de dor e osteoartrite.

Infecções e Tumores: Embora menos comuns, infecções articulares ou a presença de tumores (benignos ou malignos) podem ser a causa da dor, exigindo investigação médica aprofundada.

Para identificar a origem da dor no joelho sem lesão aparente, o diagnóstico funcional é essencial. Ele vai além dos exames de imagem e foca na análise detalhada do movimento e da função do joelho e das estruturas adjacentes. "Não basta olhar para o joelho isoladamente. Precisamos entender como o corpo se move como um todo, identificando desequilíbrios musculares, desalinhamentos posturais e padrões de movimento disfuncionais que podem estar sobrecarregando a articulação”, afirma o profissional.

Os principais componentes do diagnóstico incluem uma avaliação postural, para identificar desalinhamentos entre coluna, quadril, tornozelo e pé, o que pode impactar na biomecânica do joelho. Uma análise do movimento do joelho, replicando flexão e extensão da articulação usados para andar, correr, agachar e subir escadas e identificar possíveis compensações. Além disso, também é feito um teste de força para entender o nível de força dos músculos que atuam no joelho e quadril, que busca encontrar possíveis fraquezas e encurtamentos musculares.

A prevenção da dor no joelho sem lesão aparente é um processo contínuo que integra o fortalecimento muscular, a manutenção de um peso saudável e a otimização da biomecânica corporal. A ciência da performance oferece as ferramentas e o conhecimento para desenvolver estratégias eficazes.

"A chave para joelhos saudáveis e sem dor está na prevenção ativa", ressalta Danilo Medeiros. "Isso significa investir em um programa de exercícios individualizado que fortaleça os músculos certos, melhore a flexibilidade e corrija padrões de movimento inadequados. É a ciência aplicada ao seu dia a dia."

Por isso, as principais estratégias para prevenção e performance incluem fortalecimento muscular, controle do peso, exercícios de mobilidade e calçados adequados. Desse modo, é possível não apenas se prevenir desse tipo de lesão, mas também melhorar a performance física e ter uma melhora significativa na qualidade de vida, sem limitações.

