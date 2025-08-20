Síndrome nefrótica: entenda a condição que afeta os rins e o corpo

O que parece ser apenas uma "retenção de líquido" pode mascarar sintomas relacionados à síndrome nefrótica, um distúrbio renal caracterizado pela perda excessiva de proteína na urina, condição que pode evoluir para insuficiência renal crônica se não for diagnosticada e tratada precocemente. Tema que ganhou destaque após o cantor Junior Lima usar as suas redes sociais para falar sobre o assunto após a sua filha de 3 anos ser diagnosticada com está condição.

Embora não seja tão conhecida, afeta os rins, estruturas essenciais para a filtragem do sangue, levando à eliminação de proteínas importantes para o corpo. Levando a um conjunto de sinais e sintomas que incluem inchaço generalizado, especialmente ao redor dos olhos, tornozelos e pés, além de urina espumosa devido à alta concentração de proteínas e, frequentemente, aumento do colesterol. Em crianças, a causa mais comum é a "doença de lesões mínimas", que geralmente responde bem ao tratamento, enquanto em adultos, pode ser secundária a outras condições como diabetes ou lúpus.

"O que torna esta síndrome particularmente preocupante é sua capacidade de progredir insidiosamente. Muitos pacientes procuram ajuda médica apenas quando os sintomas já estão avançados", explica David Saitovitch, chefe do Serviço de Nefrologia e coordenador do Grupo de Transplante Renal do Hospital Moinhos de Vento.

Embora seja mais comum em crianças de 2 e 6 anos, a Síndrome Nefrótica não escolhe idade. Adultos também podem desenvolvê-la, especialmente pessoas com diabetes, lúpus ou outras doenças autoimunes. No Brasil, estima-se que milhares de pessoas convivam com a condição sem saber, atribuindo os sintomas iniciais a causas menos preocupantes. "Importante ressaltar que, com o tratamento correto, a maioria dos casos pode ser controlada efetivamente, preservando a função renal e permitindo que os pacientes tenham uma vida normal", destaca o especialista. "No entanto, quando o diagnóstico é tardio, podemos estar diante de danos renais irreversíveis."

Quais são os sinais de alerta que não devem ser ignorados?

Inchaço persistente no rosto, especialmente ao redor dos olhos, principalmente pela manhã

Inchaço nas pernas, tornozelos e pés que não melhora com repouso

Urina espumosa ou com aparência leitosa

Ganho de peso súbito e inexplicável

Fadiga e fraqueza constantes

Perda de apetite