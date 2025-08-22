Carlos Miguel exalta Palmeiras e põe Corinthians no passado: 'Agora é o futuro que quero ter'

O goleiro Carlos Miguel concedeu nesta sexta-feira a sua primeira entrevista como jogador do Palmeiras. O atleta, que retornou ao futebol brasileiro após rápida passagem pelo Nottingham Forest, comentou sobre esse novo capítulo em sua trajetória e colocou a sua passagem pelo Corinthians no passado. Questionado sobre um vídeo em que provocava o atual clube quando ainda estava no rival, ele tratou de colocar um ponto final tratando a mudança de ares como um fato positivo.

"Quando teve a repercussão de vir ao Palmeiras, a torcida (palmeirense) ficou feliz, diferente do adversário (não citou o nome do Corinthians), que pegou aquele vídeo, que era coisa de moleque da base. Agora é um futuro que quero ter, o passado já foi, só tenho que agradecer o que o Palmeiras me proporciona", afirmou.

Na coletiva, ele comentou sobre os primeiros dias na nova casa, elogiou o titular Weverton e afirmou estar pronto para começar a sua trajetória no clube paulista. "O Weverton todos já sabem a história, a pessoa que é, o ser humano incrível. Fui muito bem recebido por ele. Goleiro é totalmente diferente de jogador de linha, com mais oportunidades de jogos. Goleiro precisa estar sempre preparado. Tenho 28, 30 jogos como profissional, todos sabem minha qualidade, não tenho medo de fazer, nem de falar. Muita alegria, é um recomeço gigantesco".

O reforço palmeirense comentou sobre a sua breve passagem no futebol inglês e disse que retornar ao Brasil foi uma decisão calculada. "Eu não tive oportunidade de jogar (na Inglaterra), tive outras oportunidades de clubes de lá, mas decidi retornar. Não sei se voltarei para a Inglaterra um dia. Eu quis vir para o Palmeiras, independentemente da história em outro clube. O Nottingham não queria me mandar embora. Até foi difícil a liberação para vir".

Em relação a oportunidades, o goleiro reconheceu que está no fim da fila na briga pela posição de titular e citou até um posicionamento do técnico Abel Ferreira sobre o assunto. "Hoje o Weverton é titular, o Abel deixou claro. A gente trabalha para estar à disposição. A decisão é do treinador e temos de mostrar o melhor", concluiu.

Por fim, ele disse estar pronto para entrar em ação e garantiu estar antenado com as variações táticas do futebol moderno. Dentro desse tema, Carlos Miguel colocou a sua passagem na Europa como muito proveitosa. "Eu me sinto confortável em qualquer modelo de jogo, consegui melhorar o conceito com os pés, trabalhei várias coisas. Não pode ter medo, tem que ter coragem, se tiver que sair jogando, vou fazer, sem problema, bem tranquilo".