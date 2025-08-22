Palmeiras joga mal, mas avança na Libertadores

Todo o futebol que mostrou na semana passada em Lima, onde goleou o Universitário, o Palmeiras deixou de jogar no Allianz Parque ontem. A classificação às quartas de final da Libertadores era mais que esperada e foi confirmada, mas com apresentação bem ruim do time de Abel Ferreira, que quis fazer testes na escalação e atrapalhou.

É a 13ª vez que o Palmeiras chega às quartas de final, fase em que vai enfrentar o argentino River Plate. Os confrontos serão nas semanas dos dias 16 e 23 de setembro. O time alviverde decide em casa por ter feito a melhor campanha na primeira fase.

O jogo pode ter servido a Abel Ferreira como um exemplo do que não fazer mais. O treinador escalou três zagueiros, usou o meia-atacante Felipe Anderson na lateral esquerda e enfraqueceu o setor mais importante na criação das jogadas: o meio de campo.

A equipe chegou até a ser pressionada pelo Universitário. Os peruanos esperavam marcar um gol cedo para sonhar com um milagre. Até conseguiram com Concha, em bonita jogada coletiva, só que o árbitro anulou o lance por entender que Churín, em posição irregular, atrapalhou a visão do goleiro Weverton, que, aliás, trabalhou muito mais do que o goleiro do Universitário.

O jogo burocrático, pragmático e baseado em chutões e bolas aéreas não empolgou os 33 mil palmeirenses no Allianz Parque. Deu mais sono do que gerou bons sentimentos na torcida, que espera evolução rápida da equipe. Ouviram-se algumas vaias ao fim da partida.

