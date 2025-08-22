Pastel de Carne com Banana: sabor que sai do óbvio; veja

A mistura da carne com banana vai surpreender o seu paladar
Se carne com banana já é uma combinação deliciosa, imagina isso dentro de um pastel douradinho, saindo crocante da frigideira? A mistura do salgado da carne com o adocicado leve da banana cria um recheio diferente, saboroso e que conquista logo na primeira mordida.
Perfeito para quando bate aquela fome de algo diferente e especial, mas fácil de fazer. Quer surpreender no pastel? Vai de carne com banana.
Confira o passo a passo.
Pastel de carne com banana
Ingredientes:
Massa:
2 xícaras (chá) de Farinha de Trigo Finna
2 colheres (sopa) de óleo
1/2 xícara (chá) de água morna
1 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de vinagre
Creme de Mandioca:
2 colheres (sopa) de Margarina Puro Sabor
1kg de mandioca descascada e picada
1 copo de requeijão
1 cebola ralada
200ml de leite de coco
1/2 caixinhas de creme de leite
Recheio:
3 colheres (sopa) de Margarina Puro Sabor
750g de carne de sol dessalgada e cortada em tiras
1 cebola picada
1 pimenta-de-cheiro picada
1 cebola cortada em fatias finas
Cheiro-verde picado
Montagem:
3 bananas da terra cortadas em rodelas e fritas na Margarina Puro Sabor
3 claras
400g de queijo muçarela ralado
100g de azeitona verde picada
Preparo:
Massa:
Misture Farinha de Trigo Finna com o sal em uma tigela. Adicione vinagre, óleo e água morna. Misture até bem até formar uma massa homogênea.
Envolva a massa com plástico, leve para a geladeira e deixe descansar por 6 horas.
Creme de mandioca:
Em uma panela de pressão no fogo médio, coloque a mandioca, o leite de coco, cubra com água, adicione o sal, tampe a panela e após pegar pressão conte 20 minutos.
Retire do fogo, abra a panela e escorra a mandioca. Reserve o caldo.
Com auxílio de um espremedor, amasse a mandioca e volte para a panela. Adicione o caldo reservado, Margarina Puro Sabor e a cebola ralada. Leve ao fogo médio até engrossar.
Retire do fogo, o creme de leite, o requeijão, misture e deixe esfriar.
Recheio:
Coloque 2 colheres de Margarina Puro Sabor, pimenta de cheiro, cebola picada e a carne de sol em uma panela de pressão, cubra com água e deixe em fogo médio. Após pegar pressão conte 15 minutos.
Retire do fogo, abra a panela, escorra a carne, transfira para uma frigideira e doure bem.
Transfira para um processador e desfie.
Coloque na panela 1 colher (sopa) de Margarina Puro Sabor e refogue a cebola cortada em fatias finas.
Adicione a carne de sol desfiada e refogue bem.
Desligue o fogo, junte cheiro verde picadinho e misture.
Reserve
Montagem:
Passe a massa por um cortador em formato de círculo.
Em cada pedaço de massa, pincele clara, espalhe uma camada de creme de mandioca, as rodelas de banana frita, uma porção de carne de sol refogada, queijo muçarela ralado, azeitona verde picada e dobre a massa apertando bem com um garfo.
Em seguida, frite os pastéis em óleo quente até dourar.
Retire e escorra em papel toalha.
Sirva e aproveite!
