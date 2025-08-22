DGABC
Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Viral Titulo Petisco

Pastel de Carne com Banana: sabor que sai do óbvio; veja

A mistura da carne com banana vai surpreender o seu paladar

Do Diário do Grande ABC
22/08/2025 | 13:57
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Se carne com banana já é uma combinação deliciosa, imagina isso dentro de um pastel douradinho, saindo crocante da frigideira? A mistura do salgado da carne com o adocicado leve da banana cria um recheio diferente, saboroso e que conquista logo na primeira mordida.  

Perfeito para quando bate aquela fome de algo diferente e especial, mas fácil de fazer. Quer surpreender no pastel? Vai de carne com banana.

Confira o passo a passo.

Pastel de carne com banana

Ingredientes:

Massa:

2 xícaras (chá) de Farinha de Trigo Finna

2 colheres (sopa) de óleo

1/2 xícara (chá) de água morna

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de vinagre

Creme de Mandioca:

2 colheres (sopa) de Margarina Puro Sabor

1kg de mandioca descascada e picada

1 copo de requeijão

1 cebola ralada

200ml de leite de coco

1/2 caixinhas de creme de leite

Recheio:

3 colheres (sopa) de Margarina Puro Sabor

750g de carne de sol dessalgada e cortada em tiras

1 cebola picada

1 pimenta-de-cheiro picada

1 cebola cortada em fatias finas

Cheiro-verde picado

Montagem:

3 bananas da terra cortadas em rodelas e fritas na Margarina Puro Sabor

3 claras

400g de queijo muçarela ralado

100g de azeitona verde picada

Preparo:

Massa:

Misture Farinha de Trigo Finna com o sal em uma tigela. Adicione vinagre, óleo e água morna. Misture até bem até formar uma massa homogênea.

Envolva a massa com plástico, leve para a geladeira e deixe descansar por 6 horas.

Creme de mandioca:

Em uma panela de pressão no fogo médio, coloque a mandioca, o leite de coco, cubra com água, adicione o sal, tampe a panela e após pegar pressão conte 20 minutos.

Retire do fogo, abra a panela e escorra a mandioca. Reserve o caldo.

Com auxílio de um espremedor, amasse a mandioca e volte para a panela. Adicione o caldo reservado, Margarina Puro Sabor e a cebola ralada. Leve ao fogo médio até engrossar.

Retire do fogo, o creme de leite, o requeijão, misture e deixe esfriar.

Recheio:

Coloque 2 colheres de Margarina Puro Sabor, pimenta de cheiro, cebola picada e a carne de sol em uma panela de pressão, cubra com água e deixe em fogo médio. Após pegar pressão conte 15 minutos.

Retire do fogo, abra a panela, escorra a carne, transfira para uma frigideira e doure bem.

Transfira para um processador e desfie.

Coloque na panela 1 colher (sopa) de Margarina Puro Sabor e refogue a cebola cortada em fatias finas.

Adicione a carne de sol desfiada e refogue bem.

Desligue o fogo, junte cheiro verde picadinho e misture.

Reserve

Montagem:

Passe a massa por um cortador em formato de círculo.

Em cada pedaço de massa, pincele clara, espalhe uma camada de creme de mandioca, as rodelas de banana frita, uma porção de carne de sol refogada, queijo muçarela ralado, azeitona verde picada e dobre a massa apertando bem com um garfo.

Em seguida, frite os pastéis em óleo quente até dourar.

Retire e escorra em papel toalha.

Sirva e aproveite!

