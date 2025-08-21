Aveia além do mingau: formas criativas de incluir o cereal no dia a dia

A aveia é um ingrediente muito associado ao mingau, mas suas possibilidades vão muito além disso. Rica em fibras, a aveia é versátil, prática e pode ser incluída em diversas refeições ao longo do dia, ajudando a compor uma alimentação equilibrada e saborosa.

“Não é preciso esperar uma ocasião especial ou uma receita complexa para consumir aveia. Ela pode fazer parte do café da manhã, dos lanches ou até de uma refeição principal, como substituto de farinhas refinadas em preparações salgadas”, destaca Gisele Pavin, head de Nutrição, Saúde e Bem-Estar da Nestlé.

Para facilitar a rotina dos seus consumidores, a Nestlé reuniu sugestões criativas e fáceis para inserir o cereal em diversos momentos do cotidiano. São opções que vão de smoothies matinais a snacks rápidos e sobremesas nutritivas, provando que comer bem pode ser simples e gostoso. “A aveia é um alimento democrático, fácil de preparar e com benefícios para a saúde, para o funcionamento intestinal e para a saciedade. É uma ótima opção para quem busca praticidade sem abrir mão da nutrição”, reforça Gisele.

Além disso, ela lembra que o cereal pode ser um aliado da organização alimentar: “Preparar porções com antecedência, como um overnight oats na véspera, é uma estratégia simples que contribui para manter a rotina saudável mesmo nos dias corridos”.

Confira algumas formas criativas de usar a aveia.

Omelete de aveia

Ingredientes

60 g de aveia flocos finos

3 ovos

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino-preta

1 colher (sopa) de azeite

4 fatias de queijo branco

2 tomates sem semente e cortados em meia lua

Meio maço de rúcula

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a aveia, o ovo, o sal e a pimenta.

Em uma frigideira antiaderente e untada com o azeite, despeje a massa obtida. Cozinhe por cerca de 1 minuto e vire do outro lado e cozinhe por mais 1 minuto, até estar com os lados mais dourados.

Transfira a massa para um prato e recheie com o queijo, os tomates e as rúculas. Feche e sirva.

Coxinha de batata doce com aveia flocos finos

Ingredientes

Massa

1 batata-doce cozida e amassada

2 xícaras (chá) de aveia flocos finos

2 colheres (sopa) de azeite

1 colher (chá) de sal

Recheio

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1 xícara (chá) de frango desfiado

1 colher (chá) de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

Montagem

1 ovo batido

meia xícara (chá) de aveia flocos finos

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a batata doce cozida amassada com a aveia, o azeite e o sal até obter uma massa homogênea.

Transfira a massa para uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até a massa desgrudar do fundo da panela e ficar mais seca. Reserve até esfriar.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite e adicione a cebola e o alho, mexendo até dourar. Acrescente o tomate e o frango desfiado, tempere com sal e pimenta e refogue por alguns minutos. Quando o recheio estiver sequinho, retire do fogo e adicione o cheiro verde. Reserve até esfriar.

Montagem

Com a ajuda de 1 colher (sopa), faça porções da massa já fria. Unte as mãos com um pouco de azeite e abra a massa na palma, formando um círculo.

Adicione 1 colher (sopa) do recheio reservado e, em seguida, feche a massa unindo todas as bordas para cima, modelando no formato de coxinha.

Empane as coxinhas no ovo batido e depois numa mistura de aveia com o queijo ralado e leve para assar em uma Air Fryer pré aquecida 180ºC por 15 minutos, ou até estarem douradas. Sirva.

