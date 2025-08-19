Confira uma sobremesa deliciosa para completar um almoço ou jantar especial

Para encerrar uma refeição em família com muita doçura, a Fortaleza, marca de massas e biscoitos, traz uma sugestão irresistível e que vai deixar todos pedindo mais: a Torta Charlotte com biscoito maizena. Com camadas de biscoitos, creme aveludado e uma cobertura de chocolate deliciosa, essa receita transforma o prato em uma verdadeira estrela do cardápio.

Servida bem gelada, é ideal para acompanhar almoços, jantares em família ou qualquer ocasião especial em que a sobremesa mereça brilhar tanto quanto o prato principal. Confira a receita.

Torta Charlote com biscoito maizena

Ingredientes

250g de margarina

200g de açúcar

2 gemas

200g de biscoito maizena

150g de passas

2 latas de creme de leite

1 lata de leite condensado

4 colheres de chocolate em pó

Modo de preparar

Creme

- Bata na batedeira a margarina, as gemas e o açúcar. Misture ao creme de leite sem o soro e as passas.

Camadas:

- 1ª camada. Forre a travessa com o biscoito molhado no leite

- 2ª camada. Derrame um pouco do creme até cobrir os biscoitos. Faça isso alternadamente sendo que a última camada deverá ser de creme. Em seguida, leve ao freezer por 2 horas. Decore com biscoitos ao redor da Charlotte.

Cobertura:

- Misture o leite condensado com 4 colheres de chocolate em pó, leve ao fogo brando até cozinhar como se fosse brigadeiro. Deixe esfriar e coloque sobre o creme.

Sugestões de decoração: Enfeite com bombons de chocolate, tipo sonho de valsa ou serenata de amor cortados em pedaços.

Outra opção é a cobertura crocante. Modo de preparo: Derreta 4 colheres de açúcar até chegar ao ponto de caramelo, acrescente 2 colheres de leite em pó.

Após esfriar, quebre e jogue sobre a torta. Após decorar coloque a travessa no freezer novamente.

LEIA TAMBÉM

Torta Holandesa Romeu e Julieta: toque brasileiro em uma sobremesa clássica