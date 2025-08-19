DGABC
DGABC

Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Viral Titulo Torta Charlote

Confira uma sobremesa deliciosa para completar um almoço ou jantar especial

A receita traz opção de clássico gelado cheio de sabor e cremosidade

Do Diário do Grande ABC
19/08/2025 | 14:22
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Para encerrar uma refeição em família com muita doçura, a Fortaleza, marca de massas e biscoitos, traz uma sugestão irresistível e que vai deixar todos pedindo mais: a Torta Charlotte com biscoito maizena. Com camadas de biscoitos, creme aveludado e uma cobertura de chocolate deliciosa, essa receita transforma o prato em uma verdadeira estrela do cardápio.

Servida bem gelada, é ideal para acompanhar almoços, jantares em família ou qualquer ocasião especial em que a sobremesa mereça brilhar tanto quanto o prato principal. Confira a receita.

Torta Charlote com biscoito maizena

Ingredientes

250g de margarina

200g de açúcar

2 gemas

200g de biscoito maizena

150g de passas

2 latas de creme de leite

1 lata de leite condensado

4 colheres de chocolate em pó

Modo de preparar

Creme

- Bata na batedeira a margarina, as gemas e o açúcar. Misture ao creme de leite sem o soro e as passas.

Camadas:

- 1ª camada. Forre a travessa com o biscoito molhado no leite

- 2ª camada. Derrame um pouco do creme até cobrir os biscoitos. Faça isso alternadamente sendo que a última camada deverá ser de creme. Em seguida, leve ao freezer por 2 horas. Decore com biscoitos ao redor da Charlotte.

Cobertura:

- Misture o leite condensado com 4 colheres de chocolate em pó, leve ao fogo brando até cozinhar como se fosse brigadeiro. Deixe esfriar e coloque sobre o creme.

Sugestões de decoração: Enfeite com bombons de chocolate, tipo sonho de valsa ou serenata de amor cortados em pedaços.

Outra opção é a cobertura crocante. Modo de preparo: Derreta 4 colheres de açúcar até chegar ao ponto de caramelo, acrescente 2 colheres de leite em pó.

Após esfriar, quebre e jogue sobre a torta. Após decorar coloque a travessa no freezer novamente.

LEIA TAMBÉM

Torta Holandesa Romeu e Julieta: toque brasileiro em uma sobremesa clássica


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.