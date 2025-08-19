Confira uma sobremesa deliciosa para completar um almoço ou jantar especial

A receita traz opção de clássico gelado cheio de sabor e cremosidade
Para encerrar uma refeição em família com muita doçura, a Fortaleza, marca de massas e biscoitos, traz uma sugestão irresistível e que vai deixar todos pedindo mais: a Torta Charlotte com biscoito maizena. Com camadas de biscoitos, creme aveludado e uma cobertura de chocolate deliciosa, essa receita transforma o prato em uma verdadeira estrela do cardápio.
Servida bem gelada, é ideal para acompanhar almoços, jantares em família ou qualquer ocasião especial em que a sobremesa mereça brilhar tanto quanto o prato principal. Confira a receita.
Torta Charlote com biscoito maizena
Ingredientes
250g de margarina
200g de açúcar
2 gemas
200g de biscoito maizena
150g de passas
2 latas de creme de leite
1 lata de leite condensado
4 colheres de chocolate em pó
Modo de preparar
Creme
- Bata na batedeira a margarina, as gemas e o açúcar. Misture ao creme de leite sem o soro e as passas.
Camadas:
- 1ª camada. Forre a travessa com o biscoito molhado no leite
- 2ª camada. Derrame um pouco do creme até cobrir os biscoitos. Faça isso alternadamente sendo que a última camada deverá ser de creme. Em seguida, leve ao freezer por 2 horas. Decore com biscoitos ao redor da Charlotte.
Cobertura:
- Misture o leite condensado com 4 colheres de chocolate em pó, leve ao fogo brando até cozinhar como se fosse brigadeiro. Deixe esfriar e coloque sobre o creme.
Sugestões de decoração: Enfeite com bombons de chocolate, tipo sonho de valsa ou serenata de amor cortados em pedaços.
Outra opção é a cobertura crocante. Modo de preparo: Derreta 4 colheres de açúcar até chegar ao ponto de caramelo, acrescente 2 colheres de leite em pó.
Após esfriar, quebre e jogue sobre a torta. Após decorar coloque a travessa no freezer novamente.
