Cultura & Lazer Titulo Para a família

Festival do Morango, Churros e Chocolate em Santo André: veja atrações de domingo

Evento gastronômico segue no Paço Municipal com música, solidariedade e diversão em família

Renan Soares
23/08/2025 | 14:00
FOTO: Helber Aggio | PSA
FOTO: Helber Aggio | PSA


O Festival do Morango, Churros & Chocolate continua neste domingo (24), em Santo André, reunindo gastronomia, música e solidariedade no estacionamento do Paço Municipal, das 12h às 22h. A entrada é solidária, com a doação de 2 kg de alimentos não-perecíveis ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, que auxilia milhares de famílias na cidade.

Além das delícias como churros, morango e chocolate, o domingo traz tributos a artistas consagrados e também atividades infantis com o programa Domingo no Paço, que será realizado excepcionalmente no Térreo 2 do prédio do Executivo. O espaço terá brinquedos infláveis, miniquadras, jogos, música e monitoria especial.

Nos intervalos dos shows, quem assume o comando do som é o DJ André Silva.

LEIA TAMBÉM:

Programação de domingo (24)

13h – Especial The Cult – The Cult Cover BR

15h30 – Especial David Bowie – Banda Lets Bowie

18h – Rock Variado – Rolls Rock

20h – Especial Elton John – Elton John Cover

Intervalos: DJ André Silva

Serviço

Festival do Morango, Churros & Chocolate – Domingo

Local: Estacionamento do Paço Municipal de Santo André (Praça IV Centenário, s/n – Centro)

Horário: 12h às 22h

Entrada: 2 kg de alimentos não-perecíveis


