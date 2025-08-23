Festival do Morango, Churros e Chocolate em Santo André: veja atrações de domingo

Evento gastronômico segue no Paço Municipal com música, solidariedade e diversão em família
O Festival do Morango, Churros & Chocolate continua neste domingo (24), em Santo André, reunindo gastronomia, música e solidariedade no estacionamento do Paço Municipal, das 12h às 22h. A entrada é solidária, com a doação de 2 kg de alimentos não-perecíveis ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, que auxilia milhares de famílias na cidade.
Além das delícias como churros, morango e chocolate, o domingo traz tributos a artistas consagrados e também atividades infantis com o programa Domingo no Paço, que será realizado excepcionalmente no Térreo 2 do prédio do Executivo. O espaço terá brinquedos infláveis, miniquadras, jogos, música e monitoria especial.
Nos intervalos dos shows, quem assume o comando do som é o DJ André Silva.
Programação de domingo (24)
13h – Especial The Cult – The Cult Cover BR
15h30 – Especial David Bowie – Banda Lets Bowie
18h – Rock Variado – Rolls Rock
20h – Especial Elton John – Elton John Cover
Intervalos: DJ André Silva
Serviço
Festival do Morango, Churros & Chocolate – Domingo
Local: Estacionamento do Paço Municipal de Santo André (Praça IV Centenário, s/n – Centro)
Horário: 12h às 22h
Entrada: 2 kg de alimentos não-perecíveis
