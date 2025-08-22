DGABC
Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo Confira programação

Festival do Chocolate de Ribeirão Pires terá dança e Bobbie Goods

Programação conta com núcleos da cidade que levam apresentações variadas ao Palco Choco Paço

22/08/2025 | 12:15
O Festival do Chocolate, edição de 20 anos, segue para o terceiro final de semana e neste sábado (23), recebe mais uma edição do projeto ‘Sábado com Dança’ que movimenta o Palco Choco Paço’ (Rua Miguel Prisco, 288 – Centro) com apresentações de diversos grupos da cidade, a partir das 14h com o Núcleo de Dança Karen Kihara.

A programação segue durante toda a tarde, seguido de GR RP às 14h30. Às 15h, o Studio Art GR sobe ao palco, e o encerramento, às 15h30, ficará por conta da Oficina do Corpo/SEJEL, Toth e Toth Kids.

Além das atrações de sábado, a Emarp (Escola Municipal de Arte de Ribeirão Pires), promove neste domingo (24), às 14h, a oficina de Bobbie Goods, no CHL – Centro Histórico e Literário (Rua Miguel Prisco, 286 – Centro). Também às 14h de domingo, a Palhaçaria Grande ABC promete espalhar alegria pelas ruas do festival.

O Festival do Chocolate de Ribeirão Pires celebra 20 anos como um dos maiores eventos gastronômicos e culturais da região. A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento: www.vemprochocolate.com.br.

