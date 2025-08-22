Smart Sanca recebe visita do secretário de Segurança de Belém do Pará

O Smart Sanca, Centro de Inteligência, Segurança e Emergências da Prefeitura de São Caetano, recebeu a visita do secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (PA), Luciano de Oliveira, acompanhado de sua comitiva.

A delegação foi recebida pelo secretário de Segurança de São Caetano, Lourival dos Santos Silva, pelo secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Ferreira, pelo comandante da GCM, Sérgio Ramos Vieira, e pelo coordenador do Smart Sanca, César Wendel.

Durante a visita, realizada na quarta-feira (20), o secretário Luciano de Oliveira destacou o impacto positivo do modelo adotado por São Caetano. “É uma verdadeira aula de experiências exitosas, boas práticas e aplicações massivas de tecnologia voltada à segurança pública e gestão de cidades inteligentes. Levamos muito conhecimento e parabenizamos São Caetano pela vanguarda nesse modelo, que certamente inspira avanços também na nossa capital”, afirmou.

O secretário de Segurança de São Caetano, Lourival dos Santos Silva, ressaltou a importância da troca de experiências e fez questão de destacar a orientação do prefeito Tite Campanella. “São Caetano está sempre de portas abertas para colaborar com outras cidades. É muito importante compartilhar nossas experiências em segurança e mobilidade, fortalecendo os laços entre municípios. O prefeito Tite Campanella é um gestor voltado à segurança pública, mobilidade e saúde, e sempre nos orienta a contribuir com as cidades que buscam conhecer o nosso trabalho”, destacou.

Com mais de 510 câmeras espalhadas por todos os bairros, reconhecimento facial e leitura de placas veiculares integrados aos principais bancos de dados do Estado e do País, o Smart Sanca já apresenta resultados expressivos: redução de 87,5% nos roubos de veículos, 32 procurados pela Justiça detidos em apenas um mês e mais de 3.000 atendimentos de chamadas da população.