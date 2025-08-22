DGABC
Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Charge

Veja a charge do 'Diário' para o dia 22 de agosto de 2025

Fernandes
22/08/2025 | 09:33
FOTO: Fernandes
FOTO: Fernandes


 Diadema inaugurou nesta quinta-feira (21) o programa Exame Sem Demora, que visa reduzir o tempo de liberação de resultados de exames para até uma hora nas quatro UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do município. O prefeito Taka Yamauchi (MDB) esteve na unidade Eldorado para inaugurar o primeiro laboratório da iniciativa, que deve gerar uma economia de aproximadamente R$ 400 mil mensais aos cofres públicos, segundo estimativa da administração municipal.

