Veja a charge do 'Diário' para o dia 22 de agosto de 2025

Diadema inaugurou nesta quinta-feira (21) o programa Exame Sem Demora, que visa reduzir o tempo de liberação de resultados de exames para até uma hora nas quatro UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do município. O prefeito Taka Yamauchi (MDB) esteve na unidade Eldorado para inaugurar o primeiro laboratório da iniciativa, que deve gerar uma economia de aproximadamente R$ 400 mil mensais aos cofres públicos, segundo estimativa da administração municipal.

LEIA TAMBÉM:

Diadema promete diminuir o tempo de exames para 1h nos Pronto Atendimentos