Veja a charge do 'Diário' para o dia 22 de agosto de 2025

Diadema inaugurou nesta quinta-feira (21) o programa Exame Sem Demora, que visa reduzir o tempo de liberação de resultados de exames para até uma hora nas quatro UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do município. O prefeito Taka Yamauchi (MDB) esteve na unidade Eldorado para inaugurar o primeiro laboratório da iniciativa, que deve gerar uma economia de aproximadamente R$ 400 mil mensais aos cofres públicos, segundo estimativa da administração municipal.
LEIA TAMBÉM:
Diadema promete diminuir o tempo de exames para 1h nos Pronto Atendimentos
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.