Taka firma convênio para estágio de alunos de medicina

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), formaliza nesta sexta-feira (22), em agenda no Quarteirão da Saúde, convênio com a UB (Universidade Brasil) para o município ser campo de estágio para 45 estudantes dos 5º e 6º anos de Medicina. Os alunos, que já estão atuando na cidade desde o último dia 4, foram direcionados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Centro, ao Hospital Piraporinha e à atenção básica, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Segundo o secretário adjunto de Saúde da cidade, Gustavo Tomaz, a oficialização da parceria foi postergada para esta sexta-feira (22), devido ao alinhamento de agendas do prefeito, que viajou para a Suíça, e da reitora da universidade, Bárbara Izabela Costa.

Gustavo Tomaz destacou que, além do ganho no atendimento médico nos equipamentos de saúde, a contrapartida financeira do estágio vai possibilitar que os dois Caps (Centros de Atenção Psicossocial), que serão entregues até o fim do ano, recebam mobiliário.

“O convênio gera contrapartida para o município. É pago valor de R$ 7 por hora por aluno. Então, se ele faz 200 horas de estágio, são R$ 7, que é o que a universidade tem de repassar à cidade. O valor pode ser solicitado de diversas formas, como compra de mobiliário ou alguma necessidade do setor. É feita a solicitação e o ajuste dos valores. A universidade providência e entrega para nós. A contrapartida, neste semestre, usaremos para mobiliar os Caps que vamos entregar no fim do ano”, pontuou.

Segundo Tomaz, o convênio segue em linha com as diretrizes do governo Taka de redução de gastos. “É uma alternativa. O nosso grande desafio aqui na Pasta é arrumar caminhos para proporcionar melhores condições aos serviços, mas sem onerar os cofres da Prefeitura”, disse o adjunto.

