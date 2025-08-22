Polícia fecha distribuidora em Mauá por venda ilegal de remédio emagrecedor

A Polícia Civil apreendeu, nessa quinta-feira (21), uma grande quantidade de medicamentos e ampolas injetáveis sem registro da Anvisa em uma distribuidora de produtos hospitalares e estéticos no Centro de Mauá. Entre os itens encontrados, estavam frascos e ampolas do medicamento Mounjaro (tirzepatida), usado em tratamentos contra diabetes e para emagrecimento, que só pode ser vendido com prescrição médica e em farmácias autorizadas.



A operação ocorreu na Rua Vereador Vicente Orlando, após cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. No local, funcionava a empresa Quallitycare Com. Hospitalar Ltda., que anunciava nas redes sociais a venda de substâncias voltadas a clínicas de estética e profissionais da saúde.



Segundo o boletim de ocorrência, a responsável pelo estabelecimento, Edilene Bastos da Silva, 48 anos, foi presa em flagrante por crime contra a saúde pública. Ela é acusada de manter em depósito medicamentos irregulares para fins de venda, entre eles ampolas e frascos com tirzepatida manipulada, além de produtos de procedência ignorada.



Durante a ação, foram apreendidos computadores, celulares e mais de uma centena de frascos e ampolas contendo substâncias diversas — entre elas lidocaína, ácido hialurônico, enzimas para emagrecimento e até kits de estética com nomes comerciais sugestivos, como “Bumbum na Nuca”.



Conversas em aplicativos de mensagens, acessadas pela polícia, mostraram negociações diretas com clínicas e profissionais de estética em todo o Brasil. Em um dos diálogos, a distribuidora oferecia até mesmo o Mounjaro original da farmacêutica Eli Lilly, vendido ilegalmente com suposta receita médica inclusa e kits de aplicação.



O material apreendido passará por perícia. Edilene foi encaminhada para audiência de custódia nesta sexta-feira (22). O caso foi registrado pelo 4º Distrito Policial de Santo André e segue sob investigação.