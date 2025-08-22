SBT soube tirar importante lição de todo o mal da pandemia

A pandemia se colocou com uma linha divisória na vida do SBT, considerando a sua posição no Ibope. Antes vice-líder, acabou perdendo essa colocação logo no início da doença, dada a fragilidade do seu jornalismo na ocasião.

Foi um momento em que todas as atenções, inevitavelmente, se voltaram para o que acontecia no mundo e na busca de maiores e melhores informações de um mal que nunca havia existido.

E foi aí que a Record, que sempre teve um jornalismo melhor e mais bem estruturado, passou voando para o segundo lugar, com os méritos de saber se manter nesta mesma posição até agora.

Vale observar, no entanto, que a lição serviu e foi convenientemente assimilada pela direção do SBT, se considerarmos o tanto que a sua grade diária noticiosamente veio a contar, além de promessas, como o Jornal do SBT e o SBT Repórter, que, em breve, devem se incluir por aí.

Hoje, entre as duas, a quantidade de horas/dia dedicadas à informação é muito próxima, cerca de duas horas de diferença, ainda, a favor da Record.

Mas um fato dos mais significativos e uma indicação de que, em relação ao que antes quase não existia, hoje temos uma quantidade muito de acordo com o que uma emissora da TV aberta e da sua grandeza deve oferecer. Melhorou demais.

