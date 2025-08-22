SBT soube tirar importante lição de todo o mal da pandemia

A pandemia se colocou com uma linha divisória na vida do SBT, considerando a sua posição no Ibope
A pandemia se colocou com uma linha divisória na vida do SBT, considerando a sua posição no Ibope. Antes vice-líder, acabou perdendo essa colocação logo no início da doença, dada a fragilidade do seu jornalismo na ocasião.
Foi um momento em que todas as atenções, inevitavelmente, se voltaram para o que acontecia no mundo e na busca de maiores e melhores informações de um mal que nunca havia existido.
E foi aí que a Record, que sempre teve um jornalismo melhor e mais bem estruturado, passou voando para o segundo lugar, com os méritos de saber se manter nesta mesma posição até agora.
Vale observar, no entanto, que a lição serviu e foi convenientemente assimilada pela direção do SBT, se considerarmos o tanto que a sua grade diária noticiosamente veio a contar, além de promessas, como o Jornal do SBT e o SBT Repórter, que, em breve, devem se incluir por aí.
Hoje, entre as duas, a quantidade de horas/dia dedicadas à informação é muito próxima, cerca de duas horas de diferença, ainda, a favor da Record.
Mas um fato dos mais significativos e uma indicação de que, em relação ao que antes quase não existia, hoje temos uma quantidade muito de acordo com o que uma emissora da TV aberta e da sua grandeza deve oferecer. Melhorou demais.
TV TUDO
Nesse embalo
A Record ainda não tem ninguém para o lugar do André Basbaum, agora na EBC e que ocupou a direção de Integração no Jornalismo. No entanto, entrevistas estão sendo feitas e a preferência, sabe-se, é por alguém de Brasília.
Outra questão
Leandro Cipoloni, em meio a tantas mudanças internas e no próprio mercado, também teve especulada a sua saída da direção de jornalismo do SBT. Mas não. Está seguro e firme, seguindo normalmente nas suas funções.
Uma vergonha
A diferença entre o futebol jogado na Europa e o da América do Sul não se limita só à qualidade em campo. É tão distante quanto à capacidade da Conmebol, ou falta dela, em relação à Uefa de organizar as suas competições. As bagunças e barbáries mostradas na Sul-Americana e Libertadores escancaram isso.
A definir
O SBT ainda não está garantido se haverá uma próxima edição do especial Natal do Embaixador, com Gusttavo Lima.No entanto, tudo indica que não.
Em andamento
Rodrigo Alvarez grava os primeiros pilotos do 60 Minutos na Band, contando com a participação da repórter Olívia Freitas. A supervisão é de Sergio Gabriel. Estreia prevista para 2026.
Epa! Epa! Epa!
Na rádio Bandeirantes tem meio mundo pedindo o boné.Do esporte, Bruno Puzzovio, Gustavo Soler, Nina Galiotte e Felipe Melo já saíram. Do jornalismo, Maira Di Giaimo atendeu chamado da Nova Brasil FM. Cinco, ao mesmo tempo, parece bem significativo.
Aquecimento
O Prime Video se prepara para anunciar a data de estreia da série Tremembé, sobre o presídio dos famosos. Quem teve uma interpretação das mais elogiadas foi a atriz Bianca Comparato, escolhida para fazer Anna Carolina Jatobá.
Olhar
Sob o comando de Boninho, o The Voice sempre teve o cuidado de apostar em novos valores, mas, principalmente, reverenciar quem está há anos na estrada e influenciando tantos artistas. Na Globo, experientes, Lulu Santos e Carlinhos Brown eram esses nomes. Agora, no SBT – Disney+, a escolha do Péricles é das mais festejadas.
Saldo positivo
Nos corredores da Band, em relação ao Melhor da Tarde, tem essa constatação: Leo Dias, pouco tempo no ar, já conquistou importantes resultados de audiência e emplacou convidados que só ele poderia trazer. O programa fecha hoje sua primeira semana e tem uma entrevista exclusiva do Leo com Alexandre Pires.
Reportagem especial
Reinaldo Gottino será uma das atrações do próximo Domingo Espetacular na Record. Ele grava uma reportagem especial sobre um dos maiores problemas de segurança pública da atualidade: o roubo de celulares.
