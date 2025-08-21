Ney Matogrosso anuncia novo show no Allianz Parque em dezembro

Ney Matogrosso está de volta a São Paulo. O cantor confirmou uma nova apresentação do show Bloco na Rua no Allianz Parque, no dia 21 de dezembro, em realização da produtora 30e. O anúncio acontece após o sucesso da cinebiografia Homem com H, que levou mais de 600 mil pessoas aos cinemas e reacendeu o interesse por sua trajetória.

Aos 84 anos, Ney continua desafiando limites com performances intensas, coreografias marcantes e figurinos ousados. No palco, o artista mescla sucessos que marcaram sua carreira, como Sangue Latino, com releituras de obras de outros compositores, a exemplo de Poema (Cazuza), Roendo as Unhas (Paulinho da Viola) e Yolanda (Chico Buarque).

O último show de Ney no Allianz Parque, em 2024, reuniu 45 mil pessoas e foi elogiado pela crítica. À época, a Folha de S.Paulo destacou a potência da voz do cantor e a presença de palco “impressionante sob qualquer aspecto”. As imagens daquela apresentação, inclusive, foram usadas para encerrar o filme Homem com H.

A venda de ingressos para o show começa em 22 de agosto, às 14h, pelo site da Eventim.

