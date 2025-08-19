Weezer anuncia show no Parque Ibirapuera, em São Paulo; veja data

O Parque Ibirapuera, em São Paulo, será palco de um encontro inédito no dia 2 de novembro. A label curatorial ÍNDIGO, criada pela 30e, estreia na Capital com shows de Weezer, Bloc Party, Mogwai, Judeline e Otoboke Beaver. A venda de ingressos começou ao meio-dia desta terça-feira (20) pelo site da Eventim.

O projeto ÍNDIGO tem como proposta reunir diferentes públicos em experiências musicais que vão do underground ao mainstream. Caio Jacob, sócio-fundador e VP de Global Music, Business & Strategy da 30e, destaca a relevância da estreia no Ibirapuera. “No caso dos shows no parque, unimos apresentações de bandas que representam a proposta da label em um mesmo momento. É um cartão de visitas que aponta para possibilidades variadas. Estar dentro do Parque Ibirapuera torna a iniciativa ainda mais simbólica, visto que privilegiamos o sentir da música”, diz.

As atrações

Entre os destaques está o Weezer, ícone do rock alternativo dos anos 1990. A banda californiana conquistou notoriedade já em seu álbum de estreia, Weezer (1994), com faixas como Buddy Holly e Say It Ain’t So. O grupo acumula mais de 5 bilhões de plays em plataformas de streaming e 15 discos lançados.

Outro nome confirmado é o Bloc Party, expoente do indie rock britânico dos anos 2000. O grupo despontou com Silent Alarm (2005), eleito disco do ano pela NME, e construiu carreira marcada por letras confessionais, políticas e por uma sonoridade que mescla rock e eletrônico.

Veteranos do post-rock, os escoceses do Mogwai apresentam no Ibirapuera músicas que combinam shoegaze, experimentalismo e eletrônica. Com três décadas de trajetória, o grupo emplacou o álbum As The Love Continues (2021) no topo das paradas do Reino Unido e segue em turnê com o projeto mais recente, The Bad Fire (2025).

Na cena mais jovem, a espanhola Judeline, de 22 anos, mistura indie pop, flamenco e referências latinas. A cantora já chamou atenção de artistas como Anitta, Bad Bunny e Rosalía, além de abrir shows da turnê mundial de J Balvin.

Completando o line-up, o quarteto japonês Otoboke Beaver desembarca pela primeira vez no Brasil. Formada em Kyoto, a banda é considerada uma das principais vozes femininas do punk rock atual e já se apresentou em festivais como Coachella e Glastonbury.