Carla Morando garante DDM 24h em São Bernardo

A deputada estadual e ex-primeira-dama de São Bernardo, Carla Morando (PSDB), recebeu a garantia de mais um avanço significativo para a cidade: ter uma DDM (Delegacia da Mulher) 24 horas, pleito antigo e uma de suas bandeiras como parlamentar.

A confirmação da unidade especializada ocorreu após reunião da deputada com o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Arthur Dian. O equipamento vai assegurar atendimento ininterrupto e humanizado a mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e sexual.

“A Delegacia da Mulher 24 horas será uma realidade na nossa cidade. Essa conquista é fruto de muito trabalho e insistência. Sempre defendi que São Bernardo precisava de uma DDM funcionando 24 horas, porque a violência não tem hora para acontecer. Agora, as vítimas terão acolhimento e segurança a qualquer momento do dia ou da noite”, afirmou Carla Morando.

O delegado destacou que o pleito da tucana vai ao encontro do desejo da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Com as novas turmas, poderemos implementar (o serviço) não só para atender São Bernardo, mas também todo o Grande ABC. Então, pode contar com nosso apoio. Assim que o pessoal estiver saindo da Academia de Polícia (Acadepol), essa será uma prioridade. Muito obrigada por trazer esse pleito tão importante para a região. Temos certeza que iremos fazer”, pontuou.

Segundo Carla, a nova delegacia se soma a uma série de políticas públicas já em andamento no município. Destacou que a cidade foi a primeira do Grande ABC a conquistar uma Vara de Defesa da Mulher, que hoje funciona no Fórum de São Bernardo, e também citou o programa Guardiã Maria da Penha e a Casa da Mulher Paulista. ‘Temos uma rede imensa de proteção e, com certeza, vai fazer toda a diferença termos a DDM 24h”, afirmou.

Na última terça-feira (19), o governo de São Paulo nomeou 1,5 mil novos policiais civis e técnico-científicos, que vão recompor o efetivo da Polícia Civil e, entre os nomeados e concursos em andamento, já são mais de 7 mil policiais.

O novo grupo já iniciou o processo de formação na Acadepol, com duração de cinco meses, para se especializar em conduta, ética e técnicas policiais, criminalística, inquérito policial, medicina dentre outras matérias.

