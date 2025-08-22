Jessica mantém agenda intensa na Prefeitura

Interinamente à frente da Prefeitura de São Bernardo, Jessica Cormick (Avante) tem mantido uma agenda intensa de compromissos e iniciativas, demonstrando disposição para garantir a continuidade da marca da gestão municipal, de uma cidade para frente. Com atuação dinâmica, a prefeita tem dado sequência a políticas em andamento e anunciado novas ações voltadas ao desenvolvimento econômico e à valorização do turismo local. Ontem, a prefeita anunciou de uma só vez três eventos que prometem movimentar a cidade nos próximos meses: o tradicional Festival Gastronômico, mais uma edição da Jurubatuba Week e, de quebra, o Festival do Automóvel, previsto inicialmente para novembro. Com a agenda cheia, Jessica mantém a máquina pública no modo turbo.

BASTIDORES

Pacotão aprovado

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB-foto), conseguiu a aprovação de quatro projetos de lei, ontem, na Câmara. Entre eles, estão o abono de R$ 126,30 ao funcionalismo; alteração no auxílio saúde à categoria; e ampliação do Refis (Programa de Recuperação Fiscal) até 15 de dezembro. O emedebista também modificou a legislação quanto ao imóvel doado à Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) em 2007, para garantir investimentos à 3ª Companhia do 24° Batalhão da Polícia Militar, com parte instalada na mesma planta, junto ao Estado.

Suplente ascende

O advogado Eduardo Albuquerque (PRD), suplente do vereador em São Caetano e colega de profissão de Américo Scucuglia (PRD), vai assumir a vereança por 18 dias. O titular da cadeira pediu afastamento não remunerado entre os dias 25 de agosto e 12 de setembro para “tratar de interesses particulares, com prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens”. As informações constavam na edição de ontem do Diário Oficial. Apesar do afastamento total ser de 19 dias, Albuquerque tomará posse apenas na terça-feira (26). dia da sessão, quando a presidência da Casa adotará os ritos legais. Na eleição de 2024 Albuquerque teve 663 votos. Essa não é a primeira vez neste ano que o PRD faz substituição. Recentemente, Beto Vidoski se afastou e o lugar foi ocupado por Paulo Roberto de Jesus, o Roberto do Proerd.

De volta ao jogo

Após um período de discrição, a primeira-dama de São Bernardo e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Zana Lima, retomou ontem sua movimentação nas redes sociais. O retorno ocorre pouco mais de uma semana após a operação da PF (Polícia Federal) que teve como foco o Paço e investiga suposto desvio de recursos públicos. Em tom conciliador e voltado à pauta social, Zana destacou a campanha de doação de sangue realizada na Câmara, durante o aniversário da cidade (20), em parceria com o Fundo Social e a Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue). “Ao celebrarmos mais um ano de São Bernardo, também reforçamos que o melhor presente à cidade é cuidar uns dos outros”, afirmou. O gesto foi lido por interlocutores como sinal de que a atuação institucional da primeira-dama seguirá pautada pelo fortalecimento de agendas sociais e pela preservação da imagem pública da gestão.

Encontro nas alturas

A corrida por recursos em Brasília anda tão intensa que, na volta, os políticos do Grande ABC quase precisam marcar fila no mesmo voo. Desta vez, quem protagonizou o reencontro aéreo foram o prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), e o deputado federal Alex Manente (Cidadania). Ambos se cruzaram no Aeroporto, retornando de compromissos na Capital Federal e, claro, com a bagagem (literal e política) cheia de promessas. Na política regional, a ponte aérea virou praticamente ponto de encontro oficial.