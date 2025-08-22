DGABC
Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Política Titulo Ato criminoso

Prefeitura de São Bernardo é alvo de furtos de eletrônicos

Segundo o governo, um boletim de ocorrência foi aberto no início desta semana

Bruno Coelho
22/08/2025 | 08:19
FOTO: Celso Luiz/DGABC
 A Prefeitura de São Bernardo foi alvo, no último fim de semana, de um furto de equipamentos no Departamento de Licitações e Materiais, tudo isso em meio ao cenário político turbulento na cidade, devido à operação da PF (Polícia Federal) dias antes sobre um possível esquema de corrupção no Paço. Segundo o governo, um boletim de ocorrência foi aberto no início desta semana. O entorno conta com um sistema de videomonitoramento, porém, as câmeras não captaram a ação criminosa.

De acordo com a administração municipal, o registro da ocorrência teve como finalidade “garantir transparência e elucidar os fatos relacionados ao caso”, além de assegurar de que vai prestar toda a colaboração para a investigação conduzida pela Polícia Civil. O Paço ainda admitiu que o prédio em questão sofreu, nos últimos dois anos, outros episódios de furtos. 

Em nota, o governo afirmou que a GCM (Guarda Civil Municipal) reforçará a segurança no local depois do incidente, inclusive prevendo modificações estruturais a fim de impedir novas tentativas de atos criminosos. Em seguida, a gestão garantiu que não houve prejuízo ou perda de dados, visto que as informações são compartilhadas por meio de sistema integrado da Secretaria de Administração.

