Colisões de veículos em postes crescem 200% em um ano no Grande ABC

O número de veículos que colidiram com postes na região cresceu 200% em um ano. De janeiro a julho, foram registradas 36 batidas, enquanto no mesmo período do ano passado foram 12 ocorrências, segundo levantamento da Enel, concessionária responsável pela região. As colisões interromperam o abastecimento elétrico de 88.856 moradores do Grande ABC.

Na Região Metropolitana de São Paulo, a distribuidora contabilizou 349 batidas que impactaram quase um milhão de consumidores (941.986). Em relação a 2024, foram registradas 313 colisões, aumento de 11%. De acordo com a companhia, a Capital lidera o ranking de ocorrências, com 222 casos.

Na sequência, aparecem São Bernardo e Osasco, com 15 acidentes cada. A Enel destaca que, além de danificar a infraestrutura elétrica, as colisões representam sérios riscos à segurança de motoristas e pedestres. “O tempo médio para a substituição de um poste e o restabelecimento do serviço é de oito horas, podendo ser maior em casos de maior complexidade”, informou a companhia.

“Muitas vezes, não é só a estrutura de concreto que precisa ser substituída, mas toda a rede elétrica associada a ela. Cabos se partem e outros equipamentos são danificados”, explica Márcio Jardim, diretor de Operações e Manutenção da Enel São Paulo.

Um exemplo recente da gravidade desses acidentes ocorreu na segunda-feira (18), em São Caetano. Um motorista embriagado perdeu o controle na Avenida Goiás e colidiu com um ônibus que, por sua vez, atingiu o poste. A estrutura quebrou e rompeu a rede elétrica, o que exigiu complexa operação de reparo que envolveu a substituição do poste, transformador e cabos, conforme informou a Enel.

LEIA TAMBÉM:

Colisão entre carros deixa homem e criança feridos em Santo André

