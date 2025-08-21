Diadema fará mutirão de emprego no Piraporinha nesta sexta (22)

A Sedet (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho) de Diadema estará no Piraporinha nesta sexta-feira (22), em mais uma etapa do programa Emprega Diadema nos Bairros, um mutirão de empregos que está percorrendo a cidade oferecendo vagas de emprego diretamente aos moradores.

Desta vez o evento acontece no Clube Municipal Mané Garrincha (Rua Cariris, 195), das 8h às 13h. Serão mais de 1.500 vagas, oferecidas por 19 empresas. Além de emprego, a ação contará também com a presença da Fundação Florestan Fernandes, oferecendo cursos gratuitos, e a Fundação Santo André, também com cursos livres e sorteio de bolsas de estudos.

A Sedet observa que o candidato pode passar em todas as mesas, de todas as empresas, então é importante ter consigo mais de uma cópia do currículo. Se necessário, impressoras e copiadoras estarão disponíveis gratuitamente.

Empreendedores da Quebrada

O evento contará também com o programa Empreendedores da Quebrada, que garante a presença do Sebrae, para esclarecimento de dúvidas sobre empreendedorismo, e do Banco do Povo, com informações sobre microcrédito a pequenos empreendedores.

Procure as representantes durante o evento para tirar todas as suas dúvidas ou, para mais informações sobre o Sebrae, o telefone/whatsapp é o (11) 4053-5400. Para o Banco do Povo, (11) 96396-2793.

Para se candidatar às vagas disponíveis em toda a cidade, basta acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br e cadastrar seu currículo. A Sedet orienta a sempre manter seu cadastro na plataforma atualizado.