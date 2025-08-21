DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Oportunidade

Diadema fará mutirão de emprego no Piraporinha nesta sexta (22)

Mais de 1.500 empregos estarão disponíveis aos moradores da região, de todas as faixas salariais, oferecidos por 19 empresas

Do Diário do Grande ABC
21/08/2025 | 17:00
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Sedet (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho) de Diadema estará no Piraporinha nesta sexta-feira (22), em mais uma etapa do programa Emprega Diadema nos Bairros, um mutirão de empregos que está percorrendo a cidade oferecendo vagas de emprego diretamente aos moradores.

Desta vez o evento acontece no Clube Municipal Mané Garrincha (Rua Cariris, 195), das 8h às 13h. Serão mais de 1.500 vagas, oferecidas por 19 empresas. Além de emprego, a ação contará também com a presença da Fundação Florestan Fernandes, oferecendo cursos gratuitos, e a Fundação Santo André, também com cursos livres e sorteio de bolsas de estudos.

A Sedet observa que o candidato pode passar em todas as mesas, de todas as empresas, então é importante ter consigo mais de uma cópia do currículo. Se necessário, impressoras e copiadoras estarão disponíveis gratuitamente.

LEIA TAMBÉM:

Centro Logístico Alenza anuncia 30 vagas de emprego em Mauá

Empreendedores da Quebrada

O evento contará também com o programa Empreendedores da Quebrada, que garante a presença do Sebrae, para esclarecimento de dúvidas sobre empreendedorismo, e do Banco do Povo, com informações sobre microcrédito a pequenos empreendedores.

Procure as representantes durante o evento para tirar todas as suas dúvidas ou, para mais informações sobre o Sebrae, o telefone/whatsapp é o (11) 4053-5400. Para o Banco do Povo, (11) 96396-2793.

Para se candidatar às vagas disponíveis em toda a cidade, basta acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br e cadastrar seu currículo. A Sedet orienta a sempre manter seu cadastro na plataforma atualizado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.