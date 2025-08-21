DGABC
Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo Não vem mais

Partida entre Botafogo e Vasco faz Green Day cancelar show no Brasil

Conflito de datas no Estádio Nilton Santos inviabilizou a apresentação da banda no Rio de Janeiro

Renan Soares
21/08/2025 | 16:15
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O Green Day anunciou nesta quinta-feira (21) o cancelamento do show que faria no Rio de Janeiro, marcado para 9 de setembro, no Estádio Nilton Santos, também conhecido como Engenhão. O motivo é a realização da partida entre Botafogo e Vasco da Gama, válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, agendada para o dia 11 do mesmo mês.

Segundo comunicado oficial, a decisão foi tomada após reunião entre o Botafogo e a produtora responsável pelo espetáculo. As partes concluíram que não seria possível realizar a desmontagem de toda a estrutura do show em tempo hábil para liberar o estádio para a partida de futebol, considerada de grande porte e importância.

“Após análise conjunta, ficou definido que a desmontagem técnica seria inviável, diante da dimensão do espetáculo e da relevância do jogo”, destacou a nota divulgada pela produção.

Os fãs que adquiriram ingressos poderão solicitar o reembolso integral através do site da Livepass (http://www.livepass.com.br/cancelamento-green-day-rj/).

