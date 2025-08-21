Jorja Smith adia turnê no Brasil para 2026; data em São Paulo já está confirmada

Os fãs brasileiros de Jorja Smith terão que esperar um pouco mais para rever a artista no país. A cantora britânica, considerada uma das principais vozes do R&B contemporâneo, adiou sua turnê pela América do Sul para 2026.

A estreia solo de Jorja em São Paulo, que aconteceria em 31 de outubro de 2025, foi remarcada para o dia 30 de outubro de 2026, no Espaço Unimed. Será o primeiro show da artista na Capital desde o Lollapalooza Brasil 2019.

Após a passagem por São Paulo, Jorja seguirá para o Rock The Mountain e, em seguida, fará sua estreia em Salvador no palco do AFROPUNK Brasil, ambos também confirmados para 2026. As novas datas dos festivais serão divulgadas em breve.

Em comunicado nas redes sociais, a cantora lamentou o adiamento: “Tenho que adiar a turnê deste ano pela América do Sul para a mesma época do ano que vem. Peço desculpas por qualquer problema que isso possa causar e prometo fazer dos shows do ano que vem alguns dos meus melhores”.

Segundo as produtoras IDW Entretenimento e T4F, todos os ingressos já adquiridos permanecem válidos para 2026. Os compradores receberão por e-mail das tiqueteiras responsáveis as orientações sobre a manutenção dos bilhetes.

