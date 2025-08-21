Em crise após goleada, Santos chega a acordo para assinar com Vojvoda

Em momento difícil na temporada, o Santos chegou a um acordo para contratar o técnico Juan Pablo Vojvoda, que aceitou a proposta do clube paulista. Pela negociação, ele deve assinar contrato até o fim de 2026. A oficialização do argentino deve acontecer até esta sexta-feira (22).

Se confirmado, Vojvoda vai substituir Cléber Xavier, demitido pelo Santos na noite de domingo (17) após a dura goleada por 6 a 0 para o Vasco, no MorumBis, em São Paulo. O argentino será o quarto treinador a comandar o time nesta temporada, iniciada com o português Pedro Caixinha. Depois, César Sampaio atuou como interino, antes de Cléber Xavier.

Vojvoda, de 50 anos, não foi a primeira opção da direção santista. Antes dele, o clube negociou com outro argentino, Jorge Sampaoli, que já tem passagem pelo clube. Mas as exigências feitas pelo treinador, principalmente quanto a reforços, acabaram afastando as partes.

Vojvoda era uma das principais opções disponíveis no mercado nacional, após ser dispensado pelo Fortaleza no mês passado. O argentino se tornou um dos técnicos mais cobiçados pelos clubes nacionais por se destacar no comando do time cearense, entre 2021 e este ano, com cinco títulos na bagagem (três do Campeonato Cearense e dois da Copa do Nordeste).

O argentino não resistiu à má fase do Fortaleza, que faz campanha inesperada ruim neste Brasileirão - é o penúltimo colocado, dentro da zona de rebaixamento.

No Santos, Vojvoda não encontrará contexto muito mais favorável. O time frequentou a zona da degola ao longo do primeiro turno, mesmo com Neymar no elenco. É o atual 15º colocado, na beira da zona de descenso. Mas vive a ressaca da goleada sofrida para o Vasco.

Na terça-feira (19), dois dias após o trágico resultado, o Santos foi alvo de uma invasão de torcedores no Centro de Treinamento Rei Pelé. Acompanhados de rojões e gritaria, dezenas de torcedores entraram no estacionamento do local, intimidaram jogadores e chegaram a cobrar Neymar pessoalmente.

