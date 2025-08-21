DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Reexibição

Franquia 'Invocação Do Mal' retorna aos cinemas para maratona antes da estreia do último filme

As sessões de reexibição dos três primeiros longas vão do dia 21 a 27 de agosto; 'Invocação do Mal 4: O Último Ritual' estreia em 4 de setembro

Do Diário do Grande ABC
21/08/2025 | 14:11
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Fãs de terror já podem se preparar para reviver as histórias que assombraram gerações. A Warner Bros. Pictures Brasil vai reexibir os três primeiros filmes de Invocação do Mal às telonas, em uma maratona especial entre os dias 21 e 27 de agosto. As sessões antecedem o aguardado lançamento da conclusão da franquia, Invocação do Mal: O Último Ritual, que chega aos cinemas em 04 de setembro.

Essa é a chance de se assustar de novo ou conhecer pela primeira vez Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga), investigadores paranormais que enfrentaram alguns dos casos sobrenaturais mais sombrios e assustadores do cinema. Inspirada em eventos reais, a série de filmes que acompanha os famosos demonologistas chega ao seu capítulo final em 2025, quando o casal retorna para lidar com o caso mais perturbador e enigmático de suas carreiras.

Para mais informações sobre datas e horários das exibições, confira a programação da rede de cinema mais próxima.

Sobre o novo filme

A New Line Cinema apresenta o nono filme do universo cinematográfico Invocação do Mal, que já arrecadou mais de 2 bilhões de dólares nos cinemas, Invocação do Mal 4: O Último Ritual, dirigido pelo veterano cineasta da franquia, Michael Chaves, e produzido pelos arquitetos do universo Invocação do Mal, James Wan e Peter Safran.

Invocação do Mal 4: O Último Ritual é o mais novo eletrizante capítulo do icônico universo cinematográfico Invocação do Mal, baseado em eventos reais. Vera Farmiga e Patrick Wilson se reencontram, para trabalhar em um último caso, como os renomados investigadores paranormais da vida real Ed e Lorraine Warren, uma considerável e arrepiante adição à franquia sucesso mundial de bilheteria.

Vera Farmiga e Patrick Wilson estrelam ao lado de Mia Tomlinson e Ben Hardy, nos papéis de Judy Warren, filha de Ed e Lorraine, e seu namorado Tony Spera. O elenco também conta com Steve Coulter, que retorna como Padre Gordon, além de Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook.

LEIA TAMBÉM

Semana do Cinema volta em agosto com ingressos a R$ 10 no Grande ABC


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.