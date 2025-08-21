Franquia 'Invocação Do Mal' retorna aos cinemas para maratona antes da estreia do último filme

Fãs de terror já podem se preparar para reviver as histórias que assombraram gerações. A Warner Bros. Pictures Brasil vai reexibir os três primeiros filmes de Invocação do Mal às telonas, em uma maratona especial entre os dias 21 e 27 de agosto. As sessões antecedem o aguardado lançamento da conclusão da franquia, Invocação do Mal: O Último Ritual, que chega aos cinemas em 04 de setembro.

Essa é a chance de se assustar de novo ou conhecer pela primeira vez Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga), investigadores paranormais que enfrentaram alguns dos casos sobrenaturais mais sombrios e assustadores do cinema. Inspirada em eventos reais, a série de filmes que acompanha os famosos demonologistas chega ao seu capítulo final em 2025, quando o casal retorna para lidar com o caso mais perturbador e enigmático de suas carreiras.

Para mais informações sobre datas e horários das exibições, confira a programação da rede de cinema mais próxima.

Sobre o novo filme

A New Line Cinema apresenta o nono filme do universo cinematográfico Invocação do Mal, que já arrecadou mais de 2 bilhões de dólares nos cinemas, Invocação do Mal 4: O Último Ritual, dirigido pelo veterano cineasta da franquia, Michael Chaves, e produzido pelos arquitetos do universo Invocação do Mal, James Wan e Peter Safran.

Invocação do Mal 4: O Último Ritual é o mais novo eletrizante capítulo do icônico universo cinematográfico Invocação do Mal, baseado em eventos reais. Vera Farmiga e Patrick Wilson se reencontram, para trabalhar em um último caso, como os renomados investigadores paranormais da vida real Ed e Lorraine Warren, uma considerável e arrepiante adição à franquia sucesso mundial de bilheteria.

Vera Farmiga e Patrick Wilson estrelam ao lado de Mia Tomlinson e Ben Hardy, nos papéis de Judy Warren, filha de Ed e Lorraine, e seu namorado Tony Spera. O elenco também conta com Steve Coulter, que retorna como Padre Gordon, além de Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton e Shannon Kook.

