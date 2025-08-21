DGABC
Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

Banda Sinfônica abre terceiro fim de semana do Festival do Chocolate em Ribeirão Pires

Evento celebra 20 anos com programação cultural diversificada e segue até o fim de agosto

Renan Soares
21/08/2025 | 13:09
O Festival do Chocolate de Ribeirão Pires 2025 abre seu terceiro fim de semana de atrações nesta sexta-feira (22) com apresentação especial da Banda Sinfônica da Emarp (Escola Municipal de Artes) e do Coral Meraki, no palco ChocoPaço, em frente ao Paço. A edição deste ano comemora os 20 anos do evento, que já se consolidou como um dos principais encontros culturais e gastronômicos do Grande ABC.

Além do concerto sinfônico, o Festival do Chocolate reúne mais de 100 atrações distribuídas em diferentes palcos espalhados pelo centro da cidade, como o Memorial Santo Antônio e a Vila do Doce. A programação inclui shows musicais, apresentações teatrais, dança, intervenções artísticas, gastronomia variada e atividades para crianças.

Ao longo de três finais de semana, o público encontrou desde tributos a grandes nomes da música brasileira até espetáculos infantis, passando por jazz, samba, forró, MPB, rock e flashbacks. Uma das atrações mais esperadas do domingo (24) é o espetáculo Beatles para Crianças, que promete divertir toda a família, além do show de Márcio Gomes, que encerra a noite.

O Festival do Chocolate também aposta em solidariedade e sustentabilidade. A entrada é gratuita, mas os visitantes podem contribuir de forma voluntária com a doação de 1 kg de alimento ou ração. A coleta seletiva dos resíduos é realizada pela CooperPires, reforçando o compromisso ambiental do evento. Além disso, 128 estabelecimentos participam do evento, entre gastronomia, artesanato e comércio local.


