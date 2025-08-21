Dependência química: quando o uso se torna doença

A volta da novela Vale Tudo às telas, agora em remake, reacendeu discussões importantes sobre saúde mental. Interpretada por Paolla Oliveira, a personagem Heleninha enfrenta o alcoolismo em meio a conflitos emocionais intensos, uma representação que, mesmo ficcional, reflete a realidade de milhões de brasileiros. A ligação entre o abuso de substâncias e transtornos mentais, como bipolaridade e depressão, é mais comum do que se imagina e torna o tratamento ainda mais desafiador.

Crises de abstinência, mudanças bruscas de comportamento, problemas físicos, afastamento social. A dependência química é uma condição médica complexa que vai muito além do uso abusivo de substâncias: trata-se de uma doença crônica que altera o funcionamento do cérebro, com impactos profundos na vida do indivíduo e de todos ao seu redor.

“Não se trata de falta de força de vontade ou de caráter. A dependência é uma patologia que exige atenção clínica, cuidado multidisciplinar e suporte contínuo”, explica o psiquiatra Matheus Steglich, do grupo ViV Saúde Mental e Emocional.

O problema é mais comum do que se imagina. Segundo a Fiocruz, mais de 3,5 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de dependência química, sendo que cerca de 11,7 milhões já apresentam dependência de álcool. Além disso, o estudo Covitel aponta que 4% da população adulta apresenta padrão de consumo com risco de dependência.

“Esses dados reforçam a necessidade de olhar para a dependência como uma questão de saúde pública, que precisa ser discutida com responsabilidade e empatia”, ressalta o psiquiatra.

Do organismo à mente: os efeitos devastadores

As consequências do uso contínuo de drogas ou álcool são profundas. No corpo, há risco de danos a órgãos como fígado, pulmões e coração, além de impacto no sistema imunológico e neurológico. Já na saúde mental, os efeitos incluem depressão, ansiedade, alterações de humor e até quadros psicóticos.

“Há uma relação muito estreita entre dependência química e outros transtornos psiquiátricos. É comum que pacientes com transtornos como bipolaridade ou transtorno de ansiedade recorram ao álcool ou a outras substâncias como forma de alívio, agravando o quadro clínico”, destaca Steglich. “Frequentemente, lidamos com comorbidades que tornam o tratamento mais complexo e exigem um olhar integrado.”

Riscos, sinais e quando buscar ajuda

Fatores como predisposição genética, ambiente familiar disfuncional, traumas não elaborados e início precoce do uso aumentam o risco de desenvolvimento da dependência. Os primeiros indícios incluem aumento da dose, sintomas de abstinência, isolamento social e negligência com responsabilidades.

“É preciso ficar atento quando o uso começa a comprometer a saúde, as relações e o desempenho no dia a dia. Nesses casos, a busca por ajuda profissional é urgente”, orienta o psiquiatra. O diagnóstico é feito a partir de entrevistas clínicas, avaliação multidisciplinar e aplicação de critérios internacionais como o DSM-5.

O cuidado humanizado e estruturado da ViV

A ViV Saúde Mental e Emocional oferece uma abordagem integral e personalizada para o tratamento da dependência química, que inclui medicação, psicoterapia individual e em grupo, intervenções familiares e estratégias de prevenção à recaída. Em casos mais graves, com risco à saúde ou ausência de rede de apoio, a internação pode ser indicada.

Um dos diferenciais do grupo é o Leviva, um centro de cuidado diário voltado à reabilitação psicossocial, onde os pacientes contam com uma equipe multiprofissional preparada para auxiliar na retomada da rotina e na reinserção social e familiar.

“O tratamento não se resume à abstinência. Nosso objetivo é promover autonomia, qualidade de vida e reconstrução dos vínculos afetivos. Por isso, o acompanhamento no longo prazo é essencial”, reforça Steglich.

Superar o estigma é parte do tratamento

Um dos maiores obstáculos para o início do tratamento ainda é o preconceito. O apoio de familiares e amigos também é decisivo nesse processo, seja com escuta ativa, participação em terapias familiares ou engajamento em grupos de apoio como Narcóticos Anônimos e Amor Exigente.

“Muitos pacientes se sentem envergonhados ou julgados, o que atrasa o cuidado e agrava o quadro. É fundamental tratar a dependência como o que ela é: uma doença. Quanto antes for abordada, maiores as chances de recuperação”, alerta.

