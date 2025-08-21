DGABC
Cultura & Lazer Titulo Com clássicos

Sampa Crew fará show gratuito em Santo André; veja local e horário

Grupo musical, sucesso dos anos 90 e 2000, fará uma apresentação neste sábado, 23/08, a partir das 17h na praça de alimentação

Do Diário do Grande ABC
21/08/2025 | 12:17
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O grupo musical Sampa Crew fará um show gratuito em Santo André neste sábado (23). A atração especial estará na praça de alimentação do Atrium Shopping. A partir das 17h, os visitantes poderão curtir a noite ao som do DJ Saulo, Nego Jazs e em seguida, com a apresentação do Sampa Crew. 

O evento conta com o apoio de empreendimentos como Chakra Tattoo, 4º Porquinho, Boutique Segreto, Kopenhagen, Rock'n Boutique, Paetê Closet, Letspan, H Power Airbag e Dental Focus Gallo, que promoverão um sorteio de prêmios durante a programação. Além disso, o público poderá aproveitar as diversas opções gastronômicas disponíveis na praça de alimentação do shopping.

Com um estilo único que mistura rap, pop e hip hop, o grupo promete animar a noite com sucessos como Eterno Amor e Mesmo Assim, além de novas faixas. Atualmente, o Sampa Crew é formado por um dos fundadores, JC Sampa, que mais tarde se uniu a Ricardo Anthony, Junior Vox e Alam Beat.

Em parceria com o restaurante Choripan Bistrô, o coordenador de marketing do Atrium Shopping enfatiza a importância de promover atrações como esta. “Receber um show do Sampa Crew é muito especial, pois reforça nosso compromisso em proporcionar entretenimento de qualidade aos visitantes, celebrar momentos com boa música e valorizar a cultura brasileira e seus artistas. Além disso, construir memórias únicas para o público seguirá sempre como um dos principais objetivos do Atrium Shopping".

Serviço

Show do Sampa Crew 

Data: 23 de agosto (sábado) 

Horário: a partir das 17h

Endereço: Praça de alimentação, Atrium Shopping, av. Giovanni Battista Pirelli, 155, Santo André

Entrada gratuita


