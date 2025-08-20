Shopping de Santo André recebe 3º encontro de Bobbie Goods

O Atrium Shopping, em Santo André, vai sediar nesta sexta-feira (22), às 19h, a terceira edição do Encontro Bobbie Goods, que reúne fãs da artista norte-americana Abbie “Bobbie” Goveia. A programação acontece na Praça de Alimentação e tem entrada gratuita.



Conhecida pelos livros de colorir que se tornaram fenômeno nas redes sociais, Bobbie Goods conquistou o público com traços delicados e temáticas que remetem a momentos cotidianos, piqueniques e personagens lúdicos. No Brasil, a popularidade também se reflete nas vendas: a obra Do dia para a noite foi o título mais comercializado na categoria, segundo a Amazon, no primeiro semestre de 2025.



O encontro em Santo André contará com atividades interativas, dinâmicas temáticas e sorteios realizados em parceria com a livraria Mundo dos Leitores. Estão previstos seis kits especiais com livro e canetinhas, além da distribuição de brindes exclusivos aos primeiros participantes. Haverá ainda espaço para aquisição de materiais e produtos relacionados ao universo Bobbie Goods.



De acordo com o coordenador de marketing do shopping, Luciano Abilio, a proposta é oferecer um ambiente colaborativo. “O evento é pensado para quem gosta de desenhar, colorir e se expressar por meio da arte. Queremos que seja um momento de troca, leveza e inspiração para as famílias”, afirmou.



Serviço

- 3º Encontro Bobbie Goods

- 22 de agosto (sexta-feira)

- A partir das 19h

- Praça de Alimentação — Piso 2, Atrium Shopping

- Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 — Vila Homero Thon, Santo André–SP

- Evento gratuito