Esportes Titulo Ginástica Rítmica

Atletas brasileiras brilham no 1° dia de Mundial no Rio de Janeiro

O Brasil começou com grande destaque o Mundial de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro. Bárbara Domingos e Geovanna Santos levantaram a torcida com apresentações seguras no primeiro dia de disputas no Parque Olímpico

Do Diário do Grande ABC
21/08/2025 | 09:50
FOTO: Ricardo Bufolin/CBG
FOTO: Ricardo Bufolin/CBG


O Brasil começou com grande destaque o Mundial de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro. Bárbara Domingos e Geovanna Santos levantaram a torcida com apresentações seguras no primeiro dia de disputas no Parque Olímpico.

Na série com bola, Geovanna abriu o torneio ao som de My Heart Will Go On, de Celine Dion, e conquistou 27.500 pontos, mostrando confiança e alegria. Logo depois, Babi brilhou com sua coreografia embalada por By My Side, de INXS, garantindo 27.250 pontos. 

No arco, Jojo voltou ao tablado e atingiu 28.400, ocupando momentaneamente o terceiro lugar geral. Babi também encantou com sua apresentação ao som de Rei Leão, repetindo a boa performance feita em Portugal e somando 28.350, fechando o dia com 55.600 pontos.

As duas seguem vivas na disputa por vagas nas finais. Elas ainda terão as classificatórias com fita e maças antes da definição das ginastas que avançarão ao individual geral e aos aparelhos.

Santo André recebe etapa da Santander Track&Field Run Series no dia 31


