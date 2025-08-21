Atletas brasileiras brilham no 1° dia de Mundial no Rio de Janeiro

O Brasil começou com grande destaque o Mundial de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro. Bárbara Domingos e Geovanna Santos levantaram a torcida com apresentações seguras no primeiro dia de disputas no Parque Olímpico.

Na série com bola, Geovanna abriu o torneio ao som de My Heart Will Go On, de Celine Dion, e conquistou 27.500 pontos, mostrando confiança e alegria. Logo depois, Babi brilhou com sua coreografia embalada por By My Side, de INXS, garantindo 27.250 pontos.

No arco, Jojo voltou ao tablado e atingiu 28.400, ocupando momentaneamente o terceiro lugar geral. Babi também encantou com sua apresentação ao som de Rei Leão, repetindo a boa performance feita em Portugal e somando 28.350, fechando o dia com 55.600 pontos.

As duas seguem vivas na disputa por vagas nas finais. Elas ainda terão as classificatórias com fita e maças antes da definição das ginastas que avançarão ao individual geral e aos aparelhos.

LEIA TAMBÉM:

Santo André recebe etapa da Santander Track&Field Run Series no dia 31