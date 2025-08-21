Santo André recebe etapa da Santander Track&Field Run Series no dia 31

Santo André recebe o Santander Track&Field Run Series – maior circuito de corridas da América Latina em número de provas – no domingo, 31 de agosto. A etapa Shopping ABC contará com percursos de 5km, 10km e a meia maratona de 21 km, com largada a partir das 6h30, na Avenida Pereira Barreto, 42, Vila Gilda.

“Com público recorde e dezenas de etapas espalhadas pelo País, o circuito mostra a popularidade da modalidade e a riqueza da nossa diversidade cultural e geográfica. Por isso, temos grande orgulho de apoiar essa jornada esportiva ano após ano”, afirma Bibiana Berg, head de Experiência & Cultura do Santander Brasil.

As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports. Todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag. Quem completa as provas também ganha medalha e camiseta finisher. A retirada dos kits será realizada entre os dias 28 e 30 de agosto, na Loja Track&Field do Shopping ABC.

“Comemoramos 20 anos de Run Series em 2024 com público recorde. Foram mais de 200 mil atletas em nossas etapas por todo o Brasil e acreditamos que em 2025 podemos atrair ainda mais pessoas. Fomos eleitos a melhor produtora de corridas do Estado de São Paulo, não só pela nossa preocupação em entregar um circuito seguro, mas também em promover experiências que vão além das pistas como estações de recovery, shows e muitas outras ativações de bem-estar”, conta Fred Wagner, CEO da TFSports.

