Palmeiras busca mesclar time contra o Universitário

Com a classificação praticamente garantida, o Palmeiras precisa fazer o dever de casa diante do Universitário-PER no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O confronto está programado para às 21h30 (de Brasília) no Allianz Parque.

Após vencer o Botafogo fora de casa, por 1 a 0, em jogo válido pelo Brasileirão, no qual se encontra na vice-liderança com 39 pontos, o Verdão volta o foco ao torneio continental, no qual visa o quarto título.

No primeiro jogo, o Alviverde não tomou conhecimento do adversário e goleou por 4 a 0, fora de seus domínios. Assim, a equipe brasileira deve ir com um time misto para o duelo, já que pode perder por até três gols de diferença – se for derrotado por quatro tentos, o classificado será definido na disputa de penalidades.

O time do técnico Abel Ferreira não terá Bruno Rodrigues e Paulinho, machucados. Enquanto isso, Raphael Veiga e Murilo são dúvidas para o confronto. O português planeja dar oportunidades para o lateral-direito Khellven e aos garotos Luighi e Allan.

Em clima de ‘já perdeu’, o Universitário, do treinador Jorge Fossati, vem de empate por 1 a 1 contra o Sport Huancayo, pela Liga Nacional do Peru, na qual está em terceiro lugar, com 14 pontos. A equipe terá Riveros, que foi expulso no primeiro jogo, mas sonha com um milagre.

