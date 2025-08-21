Catalá promete rodar elenco na reta final da 1ª fase da Série C

O São Bernardo FC garantiu, com antecedência, a classificação aos quadrangulares decisivos da Série C do Campeonato Brasileiro. Com 29 pontos somados em 17 rodadas, o Tigre ocupa a quinta colocação e já não corre riscos de ficar fora da próxima fase. De acordo com o técnico Ricardo Catalá, o desempenho até aqui foi marcado por desafios que acabaram ultrapassados. “A classificação antecipada é significativa. Sobretudo, se considerarmos as perdas de atletas que tivemos após o Paulistão”, afirma ele.

Catalá ainda aponta mudança tática como um dos principais fatores para a boa fase recente. “Começamos o campeonato com escalações que utilizavam cinco defensores e passamos para linha de quatro. São fatores que exigiram uma capacidade de se reinventar com a competição em andamento”, explicou.

A reformulação do setor defensivo rendeu ao Aurinegro o posto de segundo time menos vazado na Série C. Com 12 gols sofridos, apenas o Náutico, com seis, tem marca melhor.

Com a vaga já assegurada, Catalá admite que o elenco deve passar por ajustes nas duas rodadas finais, mas revela que ainda não tem escalações definidas. “Independentemente de qual seja a equipe que vá a campo, nossa visão é a de que todos os que estão aqui reúnem as capacidades para nos representar da melhor maneira”, afirma.

De qualquer forma, na próxima rodada, programada para o sábado, diante do Náutico-PE, no 1º de Maio (17h), o Tigre será forçado a mudar os titulares, já que o meia Pedro Felipe, além dos zagueiros Hélder e Rafael Forster, que iniciaram o último compromisso, cumprem suspensão na próxima rodada.

PROJEÇÃO

Nos últimos dois anos, o São Bernardo teve bons resultados na fase inicial, mas não conseguiu avançar à Série B após quedas de desempenho nos quadrangulares da divisão. O treinador, porém, acredita que o contexto de 2025 é diferente e projeta um time preparado mental e fisicamente para encarar o desafio.

“Ainda que seja a mesma competição, cada temporada é diferente da outra. Os atletas não são os mesmos e o momento em que a equipe chegará para a segunda fase influencia. Temos que nos preocupar com o aspecto mental, mas ele também não é o único. Nossa intenção é chegar em ótimas condições e lutar pelo tão sonhado acesso à Série B”, concluiu.