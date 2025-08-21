Renault foca em segurança e tecnologia no Kardian 2026

A versão Iconic é a principal novidade do Renault Kardian para a linha 2026. A marca francesa acaba de apresentar o SUV, que ganhou novos equipamentos de segurança, dentre eles o farol alto inteligente e a frenagem autônoma de emergência com capacidade para detectar pedestres e também ciclistas.

Além da Iconic, com preço sugerido de R$ 149.990 e equipada com motor turbo TCe câmbio EDC, a Renault oferece outras três opções do Kardian: Evolution turbo, com câmbio manual (R$ 113.690), Evolution turbo com câmbio automático (R$ 124.690) e a Techno turbo, com câmbio automático (R$ 139.290).

Para o público PcD (Pessoas com Deficiência), a montadora oferece o Kardian Authentic turbo, também com câmbio automático e vendido por R$ 119.990.

O SUV tem como principais equipamentos de série seis airbags (frontal, lateral e de cortina), controlador e limitador de velocidade, assistente de partida, sensores de estacionamento traseiro, controles eletrônicos de estabilidade e tração, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, novo cluster digital de 7”, ar-condicionado digital com função auto, faróis e assinatura luminosa 100% em LED, roda flexwheel 16”, aerofólio traseiro, Start&Stop e volante com ajustes de altura e profundidade.

A lista de equipamentos vai ganhando novo itens conforme avançam as versões. A partir da Techno, o carro começa a ter frenagem autônoma e alerta de colisão frontal. A Iconic tem alerta de ponto cego e faróis altos automáticos.

