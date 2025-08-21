Gazeta está na UTI, mas não corre risco de morte

Todo esse processo de reformulação da Fundação Cásper Líbero, naturalmente, tem despertado enorme atenção, entre outros motivos, por tudo que esta instituição representa para São Paulo, desde 1944. No dia 10 passado, foram comemorados os seus 81 anos.

Uma história que já incluiu dois jornais impressos – A Gazeta e A Gazeta Esportiva, uma revista – Gazeta Esportiva Ilustrada, duas rádios, montagem de uma TV, a construção de um prédio próprio na Avenida Paulista e a Faculdade Cásper Líbero, de tantos e tão bons jornalistas.

Mas que, em relação ao que já teve ou conquistou, se definhou drasticamente ao longo dos últimos tempos. A verdade é que, entre causas e efeitos, boa parte desse rico patrimônio e o que sempre representou, foi drasticamente reduzido. Duro assumir, mas é a mais pura verdade.

E nem cabe ou vem ao caso, por aqui, caçar fantasmas ou se limitar aos por quês?, assim nem como a omissão do conselho curador.

O que mais importa, através de um trabalho de reconstrução, é tudo voltar senão ao que um dia já foi, mas em melhores e mais perfeitas condições de funcionamento.

É exatamente isto que a executiva Maria Cristina de Paula Abreu tem procurado fazer, desde maio passado, quando foi levada a assumir o controle de tudo. O que se sabe é que um trabalho, apoiado em bases seguras, foi instalado e será continuado, a partir da escolha de profissionais do mercado, talvez ainda em setembro ou outubro, para tocar os seus mais diferentes setores.

Enfim, um panorama que já foi muito pior. É como um paciente na UTI, mas sem correr risco de morte.

