Gazeta está na UTI, mas não corre risco de morte

Todo esse processo de reformulação da Fundação Cásper Líbero, naturalmente, tem despertado enorme atenção, entre outros motivos, por tudo que esta instituição representa para São Paulo, desde 1944. No dia 10 passado, foram comemorados os seus 81 anos.
Uma história que já incluiu dois jornais impressos – A Gazeta e A Gazeta Esportiva, uma revista – Gazeta Esportiva Ilustrada, duas rádios, montagem de uma TV, a construção de um prédio próprio na Avenida Paulista e a Faculdade Cásper Líbero, de tantos e tão bons jornalistas.
Mas que, em relação ao que já teve ou conquistou, se definhou drasticamente ao longo dos últimos tempos. A verdade é que, entre causas e efeitos, boa parte desse rico patrimônio e o que sempre representou, foi drasticamente reduzido. Duro assumir, mas é a mais pura verdade.
E nem cabe ou vem ao caso, por aqui, caçar fantasmas ou se limitar aos por quês?, assim nem como a omissão do conselho curador.
O que mais importa, através de um trabalho de reconstrução, é tudo voltar senão ao que um dia já foi, mas em melhores e mais perfeitas condições de funcionamento.
É exatamente isto que a executiva Maria Cristina de Paula Abreu tem procurado fazer, desde maio passado, quando foi levada a assumir o controle de tudo. O que se sabe é que um trabalho, apoiado em bases seguras, foi instalado e será continuado, a partir da escolha de profissionais do mercado, talvez ainda em setembro ou outubro, para tocar os seus mais diferentes setores.
Enfim, um panorama que já foi muito pior. É como um paciente na UTI, mas sem correr risco de morte.
TV TUDO
Passando a limpo
O Aqui Agora foi um projeto ressuscitado pelo SBT para as comemorações do seu aniversário. Se será mantido no ar ou não, passa a depender dos seus resultados, inclusive a partir de agora, com Leonor Corrêa no comando.
Estreia
O lançamento da série E Agora, Quem Vai Ficar Com a Mamãe?, último trabalho da dramaturgia do SBT, deverá acontecer em outubro. Trabalha-se com esta previsão. Lidi Lisboa, Joaquim Lopes, Stella Miranda, Juliana Knust e Juliano Laham estão no elenco.
Futuro
Sobre a dramaturgia do SBT, nada será realizado e nem mesmo definido sobre sua reconstrução neste ano. Só em 2026. Mas desde já, sabe-se que não existe chance alguma de voltar como antes, mesmo porque a ideia é trabalhar com parcerias. Ou, trocando em miúdos, funcionar só como exibidora.
Aquecimento
Adriane Galisteu já iniciou seu processo de aquecimento, com vistas à estreia de A Fazenda em 16 de setembro. Um trabalho que compreende, além de fotos para campanha e gravações de chamadas, escolha de figurinos.
Para se ter ideia
Durante a realização de A Fazenda, prevista para 95 episódios, a Record já deixou selecionados mais de 110 figurinos. Para alguns dias ou ocasiões especiais se faz necessário mais de um.
Bastidor
Ainda que discretamente, existem estudos na Band que visam reorganizar alguns dos seus setores, entre Programação e Artístico. Uma remodelação que pode envolver nomes e sobrenomes.
Futuro
Quanto a João Paulo Vergueiro, o plano de agora envolve apenas a apresentação e trabalho em estúdio para o Melhor da Tarde. Mas fica uma expectativa em torno da volta do semanal Linha de Combate, já comandado por ele na casa.
Ninguém mexe
Quanto ao formato do The Voice no SBT e Disney+, nada será muito diferente em relação ao já conhecido, até porque não tem como não seguir e obedecer a ‘bíblia’. Nunca, e nem na Globo foi, é permitido incluir ou querer alterar alguma coisa.
Jus ao nome
Em total acordo com a proposta de microssérie, Maria Madalena será exibida em quatro capítulos na Record. Detalhe: Ingrid Conte será absoluta nesse trabalho. Tanto assim, que nem haverá a figura de Jesus Cristo.
