Escola de Santo André brilha em Joinville

O Festival de Dança de Joinville, considerado o maior do mundo pelo Guinness Book, foi palco de conquistas para o Ballet Quartier Latin, de Santo André. Durante a 42ª edição, que reuniu mais de 400 mil espectadores entre os dias 21 de julho e 2 de agosto, 15.326 participantes e 3.303 coreógrafos, a equipe reafirmou seu prestígio nacional e internacional.

Dirigido por Marisa Ballarini, a instituição participa do festival desde a segunda edição, e acumula, ao longo de toda sua história, diversas premiações. Dentre elas, destaca-se o prêmio especial de Melhor Coreografia do festival (1990). Nos últimos anos, a equipe conquistou o primeiro lugar na categoria 40+ três vezes consecutivas (2023, 2024 e 2025), além dos prêmios especiais de Melhor Grupo (2024) e Melhor Apresentação (2025), concedido a apenas um grupo em todo o evento na categoria.

O time que representou a cidade é formado por 18 dançarinas, entre elas Natália Borelli, 43 anos, moradora do bairro Campestre, que comentou sobre sua performance individual e no geral. “Foi um privilégio estar no palco no maior festival de dança do mundo, cercada por mulheres potentes, por um bailarino generoso, e guiada pela genialidade coreográfica da mestra Marisa Ballarini”. comentou

Ela ainda complementou. “Os desafios foram muitos, principalmente conciliar a agenda para ensaios, cada um com seus múltiplos compromissos e as responsabilidades que a maturidade dos ‘40+’ impõe. Mas a dedicação de cada um, a entrega de cada passo e cada ensaio encontrou sua justa recompensa”, finalizou.

Em 2025, o Quartier Latin celebra 45 anos de história, consolidando um legado que, desde 1980, transformou Santo André e o Grande ABC em referência na dança. Para comemorar, nos dias 19 e 20 de setembro será realizado espetáculo especial para convidados, no Teatro Municipal da cidade, que incluirá exposição de fotos e momentos simbólicos da trajetória da escola.

A participação da equipe no Festival de Joinville reafirma o talento e a dedicação dos bailarinos da região, que, mesmo com agendas cheias e múltiplos compromissos, seguem conquistando espaço em um dos maiores palcos da dança mundial.

