Presidente da Câmara de Santo André reivindica mudança em secretariado

O presidente da Câmara de Santo André, Carlos Ferreira (MDB), defendeu mudanças no primeiro escalão do governo Gilvan Ferreira (PSDB). Sem citar nomes, o emedebista foi à tribuna na sessão de terça-feira para dizer que existem secretários “que não fazem nada” e denunciou ingerência na administração tucana. Estava visivelmente irritado. Por fim, defendeu a reeleição do tucano em 2028.

“Está na hora de o prefeito mudar alguns secretários da cidade, tirar alguns que não fazem nada e colocar secretário que atende o pedido do Gilvan Ferreira e não de outra pessoa qualquer. O prefeito da cidade se chama Gilvan Ferreira, não se chama José da Silva. O prefeito chama-se Gilvan Ferreira, que tem o nosso respeito, a nossa admiração”, discursou Carlos Ferreira.

O emedebista sugeriu que, se Gilvan não promover alterações no primeiro escalão, a governabilidade pode restar prejudicada na Câmara. “Peço perdão aos secretários que não merecem tal fala. Aos que merecem, que a carapuça sirva. Tem secretário que não está fazendo. O prefeito precisa alterar esse secretariado para que atendam os vereadores. Porque quem atende o prefeito são os vereadores”, completou Carlos Ferreira.

A insatisfação de parte dos vereadores com os representantes do primeiro escalão nasceu a partir da imposição de espécie de cota de atendimento aos pedidos oriundos da Câmara. “Não podemos concordar com a maneira com que os secretários têm tratado os vereadores, independentemente da situação do governo”, criticou o chefe do Legislativo.

Segundo explicou Carlos Ferreira, algumas Pastas atendem apenas cinco pleitos de cada legislador. “Então vou dizer ao eleitor o seguinte: ‘Olha, você é o sexto pedido. não posso lhe atender mais. porque o secretário falou que são só cinco’. É brincadeira essa conversa. Não dá para ser assim”, ilustrou o emedebista.

“O que vale aqui é vereador atender o munícipe. Temos de nos submeter à necessidade da cidade de Santo André. Vereador não pode ficar limitado a três, quatro ou cinco pedidos. Não podemos ficar submissos a essa postura do secretário de não atender vereador”, reprovou o comandante da Câmara.

O chefe do Legislativo exigiu que os integrantes do governo tenham consideração aos que têm assento na Casa. “Quem está na cidade é o vereador, quem vota aqui é o vereador, quem atende o governo é o vereador, quem suporta e quem dá o suporte à cidade e é cobrado na cidade é o vereador, não é o secretário. O secretário precisa ter respeito à Câmara. Se gosta, muito bem; se não gosta, pega a senha.”

Embora tenha relacionado mudanças no secretariado à governabilidade, Carlos Ferreira procurou blindar o prefeito Gilvan dos ataques. O presidente disse que a Câmara trabalha para que o governo dê certo e defendeu a reeleição do tucano no pleito marcado para outubro de 2028.

“Nós, que pertencemos à sustentação do governo, estamos garantindo que o prefeito faça um governo excelente, dando condições a ele de aprovação dos projetos que são importantes para Santo André. Estamos voltados aos interesses do crescimento da cidade. Queremos que a cidade cresça e que o prefeito Gilvan Ferreira faça um governo excelente e ainda caminhe para a reeleição, ganhe e fique dois mandatos para completar o projeto que tem para Santo André. A obrigação da Câmara é apoiar, ajudar e defender os bons projetos que o prefeito tem para Santo André”, disse o presidente.

Outros vereadores da base, como Bahia do Lava Rápido (PSDB), e da oposição, como Ricardo Alvarez (Psol), ecoaram as críticas do presidente.

