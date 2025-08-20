Gilvan vai a Brasília em busca de recursos e novas UBSs em Santo André

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), está em Brasília nesta quarta-feira (20) para tratar de assuntos considerados estratégicos para o município. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o chefe do Paço destacou a importância da agenda.



“Gente, chegando aqui em Brasília é um dia super importante. Duas novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a UBS Centro, UBS Sorocaba, que a gente vai dar início de obra em breve e também a PEC 66, que vai tratar de liberação de recursos para o nosso município, que mais tarde a gente vai atualizar vocês aí. Dia importante, muito mais recursos para a gente que a gente está buscando aqui em Brasília. Valeu, abraço”, afirmou o prefeito.



Na publicação, Gilvan reforçou que a visita à Capital Federal tem como objetivo assegurar mais investimentos para a saúde da cidade. “Chegando a Brasília para tratar de assuntos importantes para nossa cidade! Vamos em busca de mais recursos e duas novas UBS para cuidar ainda melhor da nossa gente!”, dizia a legenda do vídeo.



As duas unidades de saúde mencionadas — UBS Centro e UBS Sorocaba — terão obras iniciadas em breve, segundo o prefeito, como parte do esforço para ampliar o atendimento à população. Além disso, a PEC 66, que trata da liberação de recursos adicionais para o município, também está na pauta das reuniões em Brasília.

