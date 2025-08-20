DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Internacional

Walmart recolhe camarões vendidos nos EUA por suspeita de contaminação com Césio-137

20/08/2025 | 18:04
O Walmart recolheu camarões crus congelados vendidos em 13 estados dos Estados Unidos depois que autoridades federais de saúde alertaram para uma possível contaminação radioativa.


O Walmart recolheu camarões crus congelados vendidos em 13 estados dos Estados Unidos depois que autoridades federais de saúde alertaram para uma possível contaminação radioativa.

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) pediu que o Walmart retirasse das lojas três lotes de camarões congelados da marca Great Value após autoridades federais detectarem Césio-137 - um isótopo radioativo - em contêineres de transporte e em uma amostra de camarões empanados importados da Indonésia.

Segundo a FDA, os produtos poderiam representar uma "potencial preocupação de saúde" para pessoas expostas a baixos níveis de Césio-137 ao longo do tempo.

"Se você comprou recentemente camarão cru congelado no Walmart que se enquadra nessa descrição, jogue-o fora", disseram autoridades da FDA em comunicado.

O risco associado ao camarão recolhido é "bastante baixo", afirmou Donald Schaffner, especialista em segurança alimentar da Universidade Rutgers.

O Césio-137 é um subproduto de reações nucleares, incluindo bombas atômicas, testes, operações de reatores e acidentes. Ele está amplamente presente no mundo, em pequenas quantidades encontradas no solo, nos alimentos e no ar.

O nível detectado no camarão empanado congelado estava bem abaixo dos limites de intervenção da FDA. No entanto, a agência destacou que evitar produtos potencialmente contaminados pode reduzir a exposição à radiação em baixa intensidade, que, ao longo do tempo, pode levar a problemas de saúde.

A FDA está investigando relatos de contaminação por Césio-137 em contêineres de transporte e em produtos processados pela empresa P.T. Bahari Makmur Sejati, que atua como BMS Foods, da Indonésia. Autoridades da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA alertaram a FDA após encontrarem Césio-137 em contêineres enviados a portos norte-americanos em Los Angeles, Houston, Miami e Savannah, na Geórgia.

A FDA coletou várias amostras de produtos e detectou contaminação em uma delas, de camarão empanado congelado. Os contêineres e produtos foram barrados na entrada nos EUA.

No entanto, a agência descobriu posteriormente que o Walmart havia recebido produtos potencialmente afetados, importados após a primeira detecção, a partir de remessas que não acionaram alertas de contaminação.

O Walmart fez imediatamente o recall dos produtos, informou um porta-voz da empresa. Eles incluem camarão cru congelado da marca Great Value, com os códigos de lote 8005540-1, 8005538-1 e 8005539-1, todos com validade até 15 de março de 2027.

Os camarões foram vendidos nos estados do Alabama, Arkansas, Flórida, Geórgia, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvânia, Texas e Virgínia Ocidental. Consumidores devem descartar os produtos ou devolvê-los a qualquer loja Walmart para reembolso. (COM INFORMAÇÕES DA AP)

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.


Comentários

