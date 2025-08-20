DGABC
Viral Titulo Prato curioso

Do clássico italiano ao tempero baiano: confira receita de lasanha de vatapá de frango

Uma receita criativa e diferente para inovar no preparo da lasanha

Do Diário do Grande ABC
20/08/2025 | 14:57
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Que tal surpreender à mesa com um prato que une a tradição de um prato típico e inovação? A Estrela traz como ideia a lasanha de vatapá de frango, uma sugestão perfeita para quem deseja criar uma refeição especial, combinando o sabor marcante da culinária brasileira com a clássica massa italiana.

A receita é ideal para um almoço em família ou um jantar de fim de semana, trazendo camadas cremosas e um toque de originalidade que faz toda a diferença no resultado. Confira a receita!

Lasanha de Vatapá de Frango

Ingredientes:

Para o Vatapá

500 g de frango desfiado

8 pães do tipo francês

Azeite de dendê

1 garrafa de leite de coco

2 cebolas

Alho picado, pimenta de cheiro, sal e cheiro verde a gosto

250 ml de leite

Montagem

500 g de massa de lasanha

1 lata de molho de tomate

500 g de muçarela

400 g de creme de leite

Modo de Preparo:

Para o Vatapá

Coloque o leite em uma vasilha e deixe o pão de molho.

Em uma panela grande, coloque cebola, pimenta de cheiro e alho e frite no azeite de dendê.

Quando o pão estiver mole, acrescente na panela e ferva, sempre mexendo, acrescentando mais leite de coco ou azeite de dendê.

Quando estiver pronto, ponha o cheiro verde e o frango desfiado.

Montagem

Em um refratário, faça camadas de molho de tomate, massa de lasanha, muçarela, creme de leite e vatapá. Finalize com a muçarela e leve ao forno médio por 40 minutos aproximadamente.

Tempo de preparo: 50 minutos

Rendimento: 8 porções

