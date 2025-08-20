Do clássico italiano ao tempero baiano: confira receita de lasanha de vatapá de frango

Uma receita criativa e diferente para inovar no preparo da lasanha
Que tal surpreender à mesa com um prato que une a tradição de um prato típico e inovação? A Estrela traz como ideia a lasanha de vatapá de frango, uma sugestão perfeita para quem deseja criar uma refeição especial, combinando o sabor marcante da culinária brasileira com a clássica massa italiana.
A receita é ideal para um almoço em família ou um jantar de fim de semana, trazendo camadas cremosas e um toque de originalidade que faz toda a diferença no resultado. Confira a receita!
Lasanha de Vatapá de Frango
Ingredientes:
Para o Vatapá
500 g de frango desfiado
8 pães do tipo francês
Azeite de dendê
1 garrafa de leite de coco
2 cebolas
Alho picado, pimenta de cheiro, sal e cheiro verde a gosto
250 ml de leite
Montagem
500 g de massa de lasanha
1 lata de molho de tomate
500 g de muçarela
400 g de creme de leite
Modo de Preparo:
Para o Vatapá
Coloque o leite em uma vasilha e deixe o pão de molho.
Em uma panela grande, coloque cebola, pimenta de cheiro e alho e frite no azeite de dendê.
Quando o pão estiver mole, acrescente na panela e ferva, sempre mexendo, acrescentando mais leite de coco ou azeite de dendê.
Quando estiver pronto, ponha o cheiro verde e o frango desfiado.
Montagem
Em um refratário, faça camadas de molho de tomate, massa de lasanha, muçarela, creme de leite e vatapá. Finalize com a muçarela e leve ao forno médio por 40 minutos aproximadamente.
Tempo de preparo: 50 minutos
Rendimento: 8 porções
LEIA TAMBÉM
Confira uma sobremesa deliciosa para completar um almoço ou jantar especial
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.