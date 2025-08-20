HBO e BBC divulgam as primeiras imagens de 'Half Man'

A HBO e a BBC divulgaram as primeiras imagens de Half Man, uma série dramática original de seis episódios que conta com Richard Gadd, vencedor do Emmy (Bebê Rena), como criador, escritor e produtor executivo. A produção estreia em 2026 na HBO Max nos Estados Unidos, América Latina e Europa, e estará disponível no Reino Unido e na Irlanda através da BBC iPlayer, BBC One e BBC Scotland.

Half Man acompanha os afastados “irmãos” Niall (Jamie Bell) e Ruben (Richard Gadd). O reaparecimento inesperado de Ruben no casamento de Niall desencadeia uma explosão de violência que nos leva a revisitar suas vidas. A narrativa abrange quase 40 anos, da década de 1980 até os dias atuais, com Mitchell Robertson e Stuart Campbell interpretando os protagonistas em sua juventude.

A série explora a complexa relação entre Niall e Ruben: desde os turbulentos anos da adolescência até a ruptura na vida adulta, passando por momentos bons, ruins, dolorosos, divertidos e desafiadores. Além disso, retrata a energia de uma cidade – e de um mundo – em constante transformação, ao mesmo tempo em que aprofunda a reflexão sobre o que significa ser homem.

O elenco conta com Richard Gadd, Jamie Bell, Stuart Campbell, Mitchell Robertson, Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Piers Ewart, Scot Greenan, Charlotte Blackwood e Calum Manchip.

Half Man conta com Richard Gadd como criador, escritor e produtor executivo. A direção é de Alexandra Brodski e Eshref Reybrouck. A série é uma produção da Mam Tor Productions (uma empresa da Banijay UK) para a BBC, BBC Scotland e HBO. A Banijay Rights será responsável pela distribuição internacional fora dos territórios da BBC e da HBO. O projeto conta com o apoio da Screen Scotland.

