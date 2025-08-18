HBO Max terá em agosto série da DC, thrillers e animação latino-americana

A HBO Max divulgou a lista de novidades que chegam à plataforma nesta segunda quinzena de agosto. Entre os destaques estão a segunda temporada de Pacificador, nova produção da DC Studios, o thriller psicológico A Seita, o terror Fale Comigo e a animação em stop-motion latino-americana Mulheres com Ombreiras, do [adult swim].

O retorno de Pacificador está marcado para 21 de agosto. A série acompanha Christopher “Chris” Smith (John Cena), o controverso vigilante em busca de um novo propósito enquanto enfrenta inimigos na sua peculiar cruzada pela paz. O roteiro é assinado por James Gunn, que também dirige três episódios. O elenco reúne nomes já conhecidos da primeira temporada, como Danielle Brooks e Jennifer Holland, e traz reforços como Frank Grillo e Tim Meadows.

Na sequência, em 22 de agosto, a plataforma estreia dois longas. O primeiro é A Seita, adaptação do romance Tokyo, de Nicholas Hogg. O filme narra a história de um psicólogo social americano (Eric Bana) que investiga um grupo religioso local ao mesmo tempo em que sua filha (Sadie Sink) se envolve com um jovem misterioso. No mesmo dia, chega Fale Comigo, produção australiana que ganhou repercussão internacional ao explorar a prática arriscada de jovens que descobrem como invocar espíritos usando uma mão embalsamada. O elenco conta com Sophie Wilde, Miranda Otto e Joe Bird.

Já disponível, Mulheres com Ombreiras é uma animação em stop-motion ambientada nos anos 1980, em Quito, no Equador. A série acompanha um grupo de mulheres excêntricas e ambiciosas que transitam entre dilemas pessoais e sociais, misturando humor, crítica e estética oitentista. Criada por Gonzalo Cordova, a produção é fruto de parceria com o estúdio mexicano Cinema Fantasma.

Além das estreias, a HBO Max mantém em cartaz o Mês da Ação, com títulos de diferentes épocas e estilos, incluindo Beekeeper: Rede de Vingança, Triplo X, Eu Sou a Lenda e A Lenda do Cavaleiro Verde.