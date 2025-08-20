Seis passos para definir uma rotina de exercícios

Adotar uma rotina de atividades físicas tem uma série de benefícios para a saúde do corpo: ajuda no controle de peso, fortalece músculos e ossos, diminui a ocorrência de dores, melhora o condicionamento cardiovascular, a imunidade e também o sono. Além disso, reduz o risco de doenças crônicas como obesidade, diabetes, hipertensão e certos tipos de câncer. No entanto, sair do sedentarismo não é uma tarefa fácil. Para auxiliar quem deseja começar na prática, listamos seis dicas essenciais para iniciar aos poucos, criar um hábito saudável e manter a consistência.

Não deixe para amanhã, comece hoje!

A melhor forma de introduzir e manter a motivação é escolher uma atividade que combine com estilo de vida da pessoa. E existem diversas opções, desde os desafios individuais, como corrida, ciclismo e natação, até algo mais dinâmico e com mais participantes, como futebol, vôlei ou basquete. A seguir, alguns passos importantes para os iniciantes:

Comece aos poucos: é importante não exagerar no início. Começar com treinos mais curtos, rápidos e com intensidade leve, aumentando gradativamente. Dessa forma, evita lesões e o corpo se adapta melhor ao novo ritmo.

Defina uma rotina: definir dias e horários fixos para treinar e seguir uma programação. A consistência é essencial para obter bons resultados e criar o hábito de praticar um esporte, exige regularidade.

Encontre um parceiro: ter companhia pode tornar a experiência mais divertida e motivadora. Convidar um amigo, familiar, parceiro ou participar de grupos que praticam o mesmo esporte, pode ajudar a manter o compromisso com a atividade.

Invista em equipamentos: utilizar roupas, acessórios e tênis adequados para a modalidade escolhida são importantes para conforto e segurança, evitando lesões.

Respeite seus limites: nem sempre os resultados aparecerão rápido ou serão visíveis, o importante é se manter constante e comemorar cada progresso. Definir metas realistas e curtir cada evolução, por menor que pareça.

Buscar orientação profissional: com o auxílio de um profissional, a prática de atividade física fica mais segura e a evolução no esporte ocorre de forma mais natural e saudável.

Hábitos simples de saúde são eficazes para quem pratica esporte

Adotar alguns hábitos de saúde e higiene são fundamentais para quem está desenvolvendo uma rotina de exercícios.

Hidratação adequada: beber água é indispensável para os praticantes de todas as modalidades. O corpo necessita de hidratação adequada, ela auxilia na regulação da temperatura, no transporte de nutrientes e na eliminação de resíduos. Além disso, previne problemas como cálculos renais, constipação e ressecamento da pele.

Alimentação saudável: manter uma dieta rica em nutrientes como frutas e legumes. Uma alimentação equilibrada é primordial para garantir energia, recuperação e bom desempenho.

