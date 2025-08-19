Dia Nacional do Ciclista: conheça seis benefícios da atividade física para o corpo

Celebrado no Brasil em 19 de agosto, o Dia Nacional do Ciclista é um convite para colocar o corpo em movimento e adotar hábitos mais saudáveis. Mais do que um esporte, o ciclismo é uma atividade acessível, democrática e com impacto direto na saúde.

De acordo com Alessandra Rascovski, endocrinologista e diretora clinica da Atma Soma, o esporte contribui para o equilíbrio metabólico, a prevenção de doenças crônicas e a melhoria da qualidade de vida.

Esse alerta se torna ainda mais urgente diante dos dados do relatório Status Global sobre Atividade Física 2022, da OMS (Organização Mundial da Saúde), que aponta que o sedentarismo pode levar 500 milhões de pessoas a desenvolver doenças crônicas até 2030, em grande parte devido à falta de atividade física e à má alimentação.

“Quando falamos em ciclismo, falamos em muito mais do que esporte. É uma ferramenta altamente eficaz para quem quer não só controlar o peso, mas prevenir doenças como diabetes tipo 2, hipertensão, depressão e até Alzheimer, condições diretamente relacionadas à resistência à insulina”, explica a especialista.

Benefícios do ciclismo para a saúde:

Reduz o risco de doenças cardiovasculares. Ao pedalar, o coração trabalha de forma mais eficiente, fortalecendo-se e melhorando sua capacidade de bombear sangue. “Isso favorece a circulação, reduz o acúmulo de placas nas artérias e diminui o risco de infarto, AVC e hipertensão”, explica Alessandra.



Melhora o condicionamento físico e a capacidade pulmonar. O ciclismo estimula os pulmões a captar mais oxigênio e o coração a distribuí-lo de forma mais eficiente. O resultado aparece na disposição, no aumento do fôlego e na resistência, tanto durante o treino quanto nas tarefas do dia a dia.



Contribui para o controle do peso. Por ser uma atividade de alto gasto calórico, pedalar acelera o metabolismo, favorecendo a queima de gordura e o déficit calórico — condição essencial para quem busca perder peso ou manter o equilíbrio corporal.



Melhora o humor e reduz o estresse. “Durante e após a o ciclismo, há um aumento na produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores que promovem bem-estar, prazer e equilíbrio emocional”, ressalta Alessandra.



Estimula a memória, o foco e protege a saúde do cérebro. A prática melhora a oxigenação cerebral, estimula irisina e fator neurotrófico cerebral, que favorecem o desenvolvimento dos neurônios e ajuda a proteger contra o declínio cognitivo, melhorando memória, concentração e saúde mental.



Regula hormônios essenciais, como a insulina e o cortisol. “Pdalar aumenta a sensibilidade à insulina, ajudando no controle dos níveis de açúcar no sangue e na prevenção do diabetes tipo 2. Além disso, reduz o cortisol, hormônio ligado ao estresse crônico, protegendo o organismo dos impactos negativos desse desequilíbrio”, explica a endocrinologista.

Movimento como ferramenta de saúde metabólica

Mais do que melhorar o condicionamento físico, o ciclismo é uma poderosa aliada no combate a condições metabólicas silenciosas, como a resistência à insulina — quadro que pode acometer até quem está com o peso aparentemente saudável, mas leva uma vida sedentária e tem alimentação desequilibrada.

Iniciativas como o Projeto Re*Set, finalizado neste final de semana, reforçam esse olhar preventivo. O programa, composto por uma variedade de especialistas, ofereceu um acompanhamento multidisciplinar, que combinou alimentação equilibrada, prática regular de exercícios e monitoramento de indicadores de saúde, propondo uma transformação metabólica gradual, capaz de reverter quadros precoces de resistência à insulina.

Vai começar? Veja como se preparar!

Se você é iniciante, alguns cuidados são essenciais para começar de forma segura, eficiente e prazerosa.

Faça uma avaliação médica: verifique sua saúde cardíaca, respiratória e ortopédica antes de começar.



Respeite seu ritmo: comece alternando a intensidade. A progressão vem naturalmente.



Aqueça antes e alongue depois: o aquecimento previne lesões e o alongamento ajuda na recuperação muscular.



Hidrate-se e cuide da alimentação: estar bem hidratado e nutrido faz toda a diferença na energia e no desempenho.



Conte com apoio profissional: um educador físico pode orientar quanto à intensidade, volume e evolução dos treinos.

