Gibiteca de Diadema triplica acervo em menos de um ano

A Gibiteca de Diadema, inaugurada em março de 2024 na Biblioteca Central, alcançou um marco importante neste ano: triplicou o acervo de gibis em menos de 12 meses. O espaço, que começou com cerca de mil exemplares, hoje reúne cerca de 3.000 títulos disponíveis para consulta e empréstimo.

O acervo contempla diferentes gêneros – de terror, romance e ficção a humor, releituras de clássicos, policiais, filosóficos, históricos e infantojuvenis. Além disso, a gibiteca passou a oferecer mangás, fanzines e publicações sobre teoria dos quadrinhos, ampliando o perfil de leitores atendidos.

Com o crescimento do número de obras, o espaço também foi reorganizado. Novas estantes e uma melhor disposição dos materiais facilitaram o acesso do público, que frequenta o local diariamente em todas as faixas etárias.

Segundo o escritor de histórias em quadrinhos e morador de Diadema, Cláudio Alves, a iniciativa fortalece a formação cultural da cidade. “A existência da gibiteca é muito importante para somar no que a cidade proporciona no âmbito cultural. É inegável que muitas pessoas começaram a gostar de ler ou até mesmo de desenhar por meio dos gibis, em especial os da Turma da Mônica, do Homem-Aranha, do Batman e de outros personagens importantes”, afirmou.

